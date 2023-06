Likvidace konkurence? Apple koupil tento týden startup na výrobu AR/VR headsetů

Ačkoli Apple na pondělním WWDC představil svou náhlavní soupravu pro rozšířenou realitu nesoucí název Apple Vision Pro, obratem koupil startup zaobírající se stejnou záležitostí. Jde o startup Mira sídlící v Los Angeles, který vyrábí náhlavní soupravy pro ostatní společnosti a také pro armádu. O akvizici informoval nepřímo generální ředitel společnosti. Apple pak obchod potvrdil.

Mira není v tomto segmentu skutečně žádným ořezávátkem. Tato společnost vyrobila například produkt, který nazvala Prism Pro. Jde o náhlavní soupravu s displeji a hands-free přístupy. Společnost má taktéž smlouvy s americkým letectvem a námořnictvem, což je obzvláště zajímavé. Zdroje dodávají, že mluvčí společnosti Apple odmítl komentovat, co se s těmito smlouvami v budoucnu stane. Většina dotázaných ale neočekává, že by je Apple měl v plánu dodržet. A výčet zajímavých kontraktů Mira nekončí. Další velká smlouva Mira je s Nintendo World, který používá tyto náhlavní soupravy pro jízdu na Mario Kart ve svých zábavních parcích v Japonsku a Universal Studios v LA. Uvidíme, co má Apple se startupem v plánu. Na každý pád je třeba říct, že z této akvizice byl po pondělku skutečně leckdo překvapen. Představená náhlavní souprava Apple Vision Pro dorazí v příštím roce za 3499 dolarů, což může u nás být klidně i 100 tisíc korun.