Netflix v problémech! Diváci ruší kvůli poplatkům za sdílení účty, jiní volají po změně pravidel

To, co začal Netflix avizovat relativně dlouho dopředu, se nyní stává realitou. Řeč je konkrétně o zavedení poplatků za sdílení účtů ke službě, čímž se snaží bojovat proti porušování roky platících pravidel. Ta totiž hovoří o tom, že účet na Netflixu by měla využívat jen jedna domácnost. Realita byla však prakticky od prvopočátku taková, že se hesla k účtům ve velkém sdílela mezi rodinou či přáteli ve snaze za sledování služby ušetřit, respektive z ní za jeden poplatek „vymámit“ co možná nejvíce. Právě s tím je však nyní kvůli zavedení poplatků za sdílení účtů konec, s čímž se však mnozí jablíčkáři absolutně odmítají smířit.

Prakticky ihned poté, co začal Netflix poplatek ve světě ve větší míře zavádět, odstartovala na sociálních sítích vlna nevole. Uživatelé, kteří službu doposud ve velkém využívali, volají po jejím návratu do starých kolejí, jelikož v nich měl Netflix dle nich jediný smysl. Naopak nynější poplatky jsou v jejich očích zcela neakceptovatelné a to třeba i proto, že si ze sdílení hesla a tedy vlastně i porušování pravidel dělal v minulosti legraci i samotný Netflix na svém oficiálním twitterovém účtu příspěvkem „Love is sharing a password“

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

Příspěvky naštvaných uživatelů Netflixu naleznete na sociálních sítích velmi jednoduše. Kvůli snadnému dohledání a zároveň propojení je totiž přispěvatelé ve velkém opatřují hashtagem #CancelNetflix, díky čemuž jste leckdy schopní odhalit vskutku zajímavé posty. Jen pro představu, někteří uživatelé se kvůli zavedení poplatku za sdílení rozhodli zrušit své účty po dlouhých 20 letech používání služby, jelikož je pro ně náhlá změna smýšlení Netflixu nepochopitelná. Pro jiné zase nedává smysl to, že budou muset svůj účet různě ověřovat v případě, že jej budou chtít využívat mimo domov například kvůli cestování, studiu a tak podobně. Pravdou sice je, že ze sociálních sítí samozřejmě nelze vyčíst to, jak velký odliv uživatelů Netflix čeká, avšak je jasné, že bez povšimnutí tyto nevole jeho vedení zcela určitě nenechávají. Bude proto velmi zajímavá, jak se celá situace vyvine, protože pokud by znamenalo zavedení poplatku skutečně velký divácký odliv, zřejmě by Netflixu nakonec přeci jen nezbylo nic jiného než couvnout.