WWDC 2023: Vše, co očekáváme od iPadOS 17

Již za týden odstartuje letošní WWDC, které jako již tradičně přinese představení řady novinek v čele s novými generacemi operačním systémů Applu. Jelikož však o nich víme již nyní spoustu věcí, s trochou nadsázky se dá říci, že si je můžeme částečně představit již nyní. Pojďme se tedy podívat na stručnou rekapitulaci toho, co od jednoho z nich – konkrétně iPadOS 17 – očekáváme.

Hned na samý úvod je třeba říci, že je iPadOS jen mírně pozměněnou verzí iOS a tudíž všechny novinky, které očekáváme pro iOS 17, očekáváme rovněž nasazené v iPadOS 17. Následující řádky se tedy budou věnovat jen a pouze novinkám, které budou pro iPadOS 17 exkluzivní. Bohužel, moc dlouhý seznam to však nebude. Podle dostupných informací se totiž zdá, že má Apple tu největší evoluci iPadOS připravenou až na příští rok a letošek tedy bude v daleko komornějším stylu.

První velkou novinkou iPadOS 17 by mělo být přijetí widgetů pro lock screen, což je věc, kterou dostaly iPhony již v loňském roce spolu s iOS 16. Na velkém displeji iPadů však dává tento prvek ještě mnohem větší smysl a proto se očekává, že se jej Apple rozhodne nasadit i zde. Spolu s novými widgety pro lock screen by pak nebylo absolutně žádným překvapením, kdybychom se dočkali nových možností widgetů na plochu tabletu, které budou speciálně vytvořené právě pro velkou obrazovku. V současnosti je to totiž v tomto směru celkem bída.

Od iPhonů by však měly letos iPady odkoukat mnohem víc. Poměrně intenzivně se totiž hovoří například o nasazení aplikací Zdraví a Aktivita, které by umožňovaly kontrolovat zdravotní záznamy, popřípadě záznamy o aktivitě uživatelů přes velkou obrazovku iPadu. Přestože by se mělo ve své podstatě jednat jen o zvětšené již známé aplikace, jejich existence v iPadOS verzi rozhodně potěší. A kdo ví, třeba Apple dorazí ještě s řadou dalších nativních aplikací předělaných pro větší obrazovku.

Na své si mají do jisté míry letos přijít i uživatelé využívající iPady propojené s externími monitory, popřípadě využívající Center Stage. V obou případech jsou totiž podle dostupných informací chystány upgrady, které by měly tyto funkce a možnosti učinit podstatně využitelnějšími. Například při připojení tabletu k monitoru by se mělo na monitoru automaticky zobrazit přizpůsobené prostředí jeho poměru stran bez nevzhledných bočních ořezů. Center Stage jako takový pak má dostat řadu dalších možností, které celkově multitasking na iPadech posunou na další level.