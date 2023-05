iOS 17: Vše, co o něm víme a co od něj očekáváme

Již za týden odstartuje letošní WWDC, které jako již tradičně přinese představení řady novinek v čele s novými generacemi operačním systémů Applu. Jelikož však o nich víme již nyní spoustu věcí, s trochou nadsázky se dá říci, že si je můžeme částečně představit již nyní. Pojďme se tedy podívat na stručnou rekapitulaci toho, co od jednoho z nich – konkrétně iOS 17 – očekáváme.

Podle prakticky všech dosavadních úniků se má Apple u iOS 17 zaměřit primárně na zdokonalování stávajících funkcí, popřípadě jejich mírné přepracování. S ohledem na tyto informace je proto víceméně jasné, že nás čekají novinky na poli zamykací obrazovky, ale samozřejmě i aplikací jako takových. Vylepšení se mají dočkat například Najít (nové možnosti pro sledování osob a předmětů), Wallet (rozdělení aplikace do několika sekcí, kdy každá bude sloužit pro zobrazování informací o určitém typu uložených karet), Fotoaparát (profesionální režim) , ale třeba i Poznámky. Po letech stejného designu by mělo dorazit ale třeba i nově vypadající ovládací centrum a dlouhodobě se hovoří i o ikonách aplikací, které by mohl Apple konečně sjednotit s těmi z macOS.

V kuloárech se dále šušká o nových možnostech pro tapety, které by mělo být s příchodem iOS 17 jednodušší spravovat díky možnosti duplikace a sdílení. Ve hře má být třeba i „přeprogramování“ tlačítek na Lock Screenu, kdy místo svítilny a fotoaparátu má jít nastavit něco zcela nového. Ve hře jsou dále vylepšení pro AirDrop, který by měl být rychlejší, AirPlay, které by mělo být „otevřenější“ z hlediska využitelnosti na nejrůznějších platformách či SharePlay, které by zase mělo umožnit nové způsoby konzumace obsahu ve více lidech.

Poměrně velké množství novinek pro iOS 17 nicméně již Apple stihl oficiálně oznámit před pár týdny. Na mysli máme konkrétně novinky pro Zpřístupnění, které by měly hendikepovaným uživatelům usnadnit používání Apple produktů. Těšit se v tomto směru můžeme například na „důchodcovský režim“, ale třeba i možnost nechat si „okopírovat“ hlas a ten následně používat pro předčítání textu, potažmo pro nahrávání hlasových zpráv, které budou vygenerovány na základě zadaného textu. V tomto směru nás tedy čekají dle všeho opravdu vzrušující novinky, které mají potenciál oslovit obrovské množství lidí.

To se však bude Apple snažit zaujmout i jinak. Není tomu totiž tak dávno, co se začaly objevovat informace o přidání nového speciálního režimu chytrého displeje, který by fungoval jednoduše tak, že při připojení telefonu do nabíječky a jeho následného umístění do horizontální polohy by se na jeho displeji začaly objevovat přednastavené informace pro uživatele kvůli například ve formě prvků pro ovládání jeho chytré domácnosti, detaily z kalendáře, poznámek a tak podobně. Díky tomu by tedy měl iPhone využití i ve chvíli, kdy zrovna není aktivně využíván, což zní rozhodně zajímavě.

Apple by letos nicméně neměl zapomenout ani na nové aplikace, byť je třeba jedním dechem zcela otevřeně dodat, že jimi ne každého zaujme. Do rukou nám mají totiž dorazit hned dva nové kousky v podobě aplikace pro vytváření jakéhosi vlastního deníčku pro co nejlepší záznam dne a myšlenek, ale také aplikace pro záznam pocitů a emocí. V obou případech by se mělo jednat o aplikace snažící se pomoci se zlepšením duševního zdraví, které dostává v poslední době dle nejrůznějších průzkumů čím dál tím víc zabrat. Těšit se proto můžeme například na hlubokou integraci do již existující aplikace Zdraví, která by měla přinést při propojení nových záznamů se staršími daty velké množství nových informací. Je tedy rozhodně na co se těšit.

Na úplný závěr obecného novinkového souhrnu pro iOS 17 se sluší zcela určitě zmínit možnost instalace aplikací umístěných mimo App Store, která má do systému také dorazit. Jedním dechem je zde ale třeba dodat, že se jedná o novinku, která vznikla po tlaku ze strany Evropské unie a se kterou Apple příliš nesouhlasí. Je proto možné, že jí nebude na prezentaci věnovat žádný prostor, ale namísto toho jí do systému ve chvíli, kdy to bude třeba, zkrátka „jen“ přidá a oznámí ji tiskovou zprávou.