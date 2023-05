Herec žaluje Apple kvůli vakcíně proti COVID-19

Bývalý herec ze seriálu Deadwood se rozhodl, že na společnost Apple podá žalobu. Žaloba se možná trochu překvapivě týká očkování proti onemocnění COVID-19. Zmíněný herec totiž trvá na tom že právě vakcína byla důvodem, proč přišel o práci.

Herec Brnt Sexton podal nedávno na cupertinskou společnost žalobu. Podle této žaloby firma požadovala, aby se každý, kdo pracuje na produkci  TV+ v Los Angeles, nechal očkovat proti koronaviru a předložil o tom doklad. Žaloba uvádí, že společnost Apple „pošlapala práva“ těch, kteří pracovali na tvorbě obsahu pro jablečnou streamovací službu. Sexton odmítl ze zdravotních důvodů podstoupit očkování proti koronaviru, v důsledku čehož společnost Apple zrušila předchozí nabídku na účinkování v seriálu pro  TV+. Podle serveru MSN Sexton tvrdí, že ho to stálo téměř 600 000 dolarů.

Herec podává u losangeleského vrchního soudu žalobu pro diskriminaci na základě zdravotního postižení a požaduje blíže nespecifikovanou částku jako náhradu škody a odškodné. Pokud jde o roli, Sexton se zúčastnil konkurzu na roli prezidenta Andrewa Johnsona v připravovaném seriálu Manhunt pro  TV+. Tento seriál má vyprávět příběh o pátrání americké vlády po vrahovi prezidenta Lincolna, Johnu Wilkesovi Boothovi. Konkurz se uskutečnil v únoru 2022. Sextonovi byla role nabídnuta o týden později, což znamenalo příslib nejméně sedmi epizod.

V žalobě se uvádí, že Sexton trpí nedostatkem krevních destiček, ale společnost Apple přesto požadovala, aby se nechal očkovat vakcínou COVID-19, a to i přes riziko pro jeho zdraví. Sexton tvrdí, že by chodil na pravidelné testy a měl o svých zdravotních komplikacích potvrzení od lékaře. Sexton dále uvádí, že on a jeho odbory byli ochotni za testy zaplatit a že by společnost Apple nenesla odpovědnost za případnou nemoc, kterou by se nakazil při natáčení. Žaloba také uvádí, že seriál se natáčel v Georgii a že tento stát zakázal politiku povinného očkování proti koronaviru ve veřejném sféře. Stát pobízel soukromé zaměstnavatele k tomu, aby učinili totéž, a zároveň poskytoval alternativy neočkovaným lidem.