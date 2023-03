Filmy z Apple TV+ se budou vysílat v kinech!

Pokud jste již viděli nějaký ten film z Apple TV+, jistě nám dáte za pravdu, když napíšeme, že z hlediska kvality obrazu se jedná o naprosté skvosty, které by sklidily úspěch nejen při sledování z pohodlí domova, ale klidně i v kinech. A právě na kina si měl Apple v souvislosti s Apple TV+ nyní podle agentury Bloomberg říci „proč ne“ a plánuje do nich svůj obsah zavést. Vyjednávání se sítěmi kin proto již započala.

Plán Applu je jednoduchý. Do kin chce podle dostupných informací dostat co možná nejvíce svých filmů, aby díky prodejům vstupenek na ně mohl ještě lépe financovat budoucí tvorbu pro Apple TV+ a tedy potažmo i pro kina. V plánu má být konkrétně až jedna miliarda dolarů ročně na filmovou produkci na Apple TV+, což by mělo Applu zajistit nejen spoustu novinek, ale taktéž jejich vysokou obrazovou kvalitu. Kdy přesně se prvních filmů z Apple TV+ v kinech po celém světě dočkáme nicméně není zatím bohužel jasné – Apple má totiž v současnosti řešit partnery, kteří mu s rozšířením filmů do kin pomohou. Zároveň pak řeší i minimalizaci poplatků za promítání kinům a co nejlepší marketingový rozpočet z hlediska poměru cena/výkon.