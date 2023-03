Nike začíná prodávat merch k seriálu Ted Lasso z Apple TV+. Mrkněte, jak vypadá

Od dnešního dne naleznete na Apple TV+ první díl třetí série velmi oblíbeného seriálu Ted Lasso. Jelikož jde o sportovní hit, plácl si v tomto směru Apple se společností Nike. Dostupná je tedy opravdu velká škála oficiálního zboží, a to včetně vysoce kvalitně provedeného týmového dresu.

Není to poprvé, co je k dispozici tento týmový dres. Již nějakou dobu byly dostupné v rámci online obchodu Warner Bros., nicméně fanoušci si stěžovali na špatnou kvalitu provedení. Partnerství s Nike jistě důvodně vzbuzuje domněnku, že dresy budou skutečně z kvalitních materiálů. Produktů s motivy seriálu Ted Lasso naleznete, jak můžete vidět níže, opravdu dost. V minulosti jsme například mohli být svědky v souvislosti s tímto seriálem partnerství s Airbnb či vidět tematickou hru Monopoly nebo karetní hru Uno. Otázkou je, zda velkým partnerstvím s Nike Apple něco nesleduje. Proslýchá se, že tato série seriálu Ted Lasso bude poslední. Uvidíme, jak seriál dopadne, neboť právě jeho konec ledacos napoví. Každý týden vychází nová epizoda. Třetí série seriálu Ted Lasso bude vysílána až do 31. května.