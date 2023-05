Otřese se Apple Pay v základech? Apple opouští jeden z jeho šéfů

Personální změny ve společnosti Apple pokračují i nadále. Tentokrát cupertinskou společnost opouští po osmiletém působení Eric Hoffman – manažer, který měl mimo jiné na starost řízení rozvoje podnikání s Apple Pay a službu Tap to Pay.

Hoffmanův odchod je dalším pokračováním pomalého, ale jistého odlivu vedoucích pracovníků ze společnosti Apple. Eric Hoffman podle dostupných informací přechází z Applu na nové působiště, detaily ale v době psaní tohoto článku zatím nebyly známy. O Hoffmanově odchodu informoval v jednom ze svých nedávných newsletterů s názvem Power On.

Nejoblíbenější platební metodou jablíčkářů je Apple Pay

Jak jsme již zmínili, Eric Hoffman působil ve společnosti Apple osm let. Do Cupertina nastoupil v roce 2014 jako jeden z prvních externích zaměstnanců, kteří se podíleli na budování a rozšiřování služby Apple Pay. Náplní jeho práce bylo kromě jiného například také řízení příslušných týmů, které měly na starost partnerství, spolupráci s bankami, obchodníky a další. Kromě toho měl Hoffman na starost také obchodní rozvoj služby Tap to Pay, umožňující obchodníkům přijímat bezkontaktní platby z jejich iPhonu bez nutnosti používání dalších zařízení. Hoffmanův odchod je jen jedním z mnoha, ke kterým došlo v poslední době. Podle dostupných informací cupertinskou společnost opustili v průběhu pouhých dvou měsíců hned čtyři významní vedoucí pracovníci. Jedním z nich byl také Pete Distad, který působil v sekci  TV+. V průběhu letošního dubna z firmy odešel také viceprezident pro služby Peter Stern a vedoucí prodeje Doug Beck.