Apple nečekaně opustil další klíčový zaměstnanec

Apple zřejmě opouští další významná postava. Je jí Peter Stern, jenž je jedním z vrcholným manažerů jablečné společnosti pro služby. Proslýchá se, že tento muž Apple opustí na konci ledna, což podle interních informací (výpověď dvou kolegů) ve velkém otřese týmem, který ho obklopoval.

Stern se připojil k Applu v roce 2016 poté, co pracoval na několika vedoucích pozicích ve společnosti Time Warner Cable. Od svého vstupu se tento muž stal z velké části tváří obchodu s jablečnými službami. Úzce spolupracoval také s Eddym Cuem, senior viceprezidentem pro služby společnosti Apple. Po jeho odchodu má v tomto segmentu prý dojít ke značné reorganizaci a nynější Sternovy povinnosti by měly být rozděleny do tří divizí. Jablečná společnost (přirozeně) Sternův odchod prozatím nepotvrdila. Jde o poměrně nečekanou zprávu, jelikož se všeobecně předpokládalo, že jde o potenciálního nástupce Eddyho Cuea. Odchod a následná reorganizace může mít ale i pozitivní dopad. Jelikož každá divize dostane svého šéfa, možná bude věnována větší pozornost jednotlivým detailům. Též se ale šíří domněnky, že by Sternovo místo mohl zaujmout Oliver Schusser, jenž je v Applu od roku 2004 a pomáhal například řídit zavádění iTunes mimo Spojené státy. Poslední slovo bude ale mít jako vždy Apple.