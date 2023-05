Apple se chystá vydat novou MagSafe nabíječku! Toto o ní uniklo

Od představení nabíječek MagSafe a MagSafe Duo uplynou letos na podzim již tři roky. Apple je totiž světu poprvé ukázal spolu s iPhony 12 (Pro), které jako první právě podporu MagSafe nabíjení dostaly. Poměrně paradoxní je nicméně to, že zatímco iPhony jsou rok od roku aktualizovány, MagSafe nabíječky se od svého představení žádného upgradu – a to třeba ani barevného – nedočkaly. To se má ale nyní podle v minulosti přesného leakera vystupujícího na sociálních sítích pod přezdívkou KosutamiSan má změnit.

Zdroje výše zmíněného leakera tvrdí nyní konkrétně to, že má Apple v současnosti hned několik prototypů nové generace MagSafe nabíječky pro nabíjení iPhonů. Ta má narozdíl od své první generace podporovat standard Qi2, jehož je Apple spoluautorem, který by měl být energeticky účinnější a šetrnější k baterii, zároveň ale i rychlejší a zejména pak dostupný nejen na iPhonech. Samozřejmostí tohoto standardu je navíc zpětná kompatibilita s původní verzí Qi, díky čemuž tedy bude možné novou generaci MagSafe nabíječky využívat i se staršími zařízeními. Právě to je přitom velmi důležité. Zřejmě největší novinkou druhé generace MagSafe nabíječky totiž má být řada nových barevných variant, díky kterým půjde tento nabíjecí puk skvěle sladit s iPhony.

V současnosti by měl mít Apple k dispozici čtyři barevné varianty nového MagSafe – konkrétně vesmírně šedou, stříbrnou, temně inkoustovou a hvězdně bílou. Očekává se však, že nakonec bude prodávat barevných variant daleko víc, aby si mohl každý jablíčkář vybrat stejný odstín, ve kterém má iPhone. Dočkat bychom se tedy měli dále třeba červené nebo fialové. Barvy jako takové by pak měly být podle leakera podstatně sytější než tomu je u MagSafe kabelů pro MacBooky, aby kontrast bílého vnitřku s kovovým vnějškem co nejlépe vyniknul. Co se týče představení, to je i vzhledem k uvedení standardu Qi2 na první smartphony očekávatelné letos na podzim spolu s iPhony 15 (Pro).

