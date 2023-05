Zásadní vylepšení bezdrátového nabíjení iPhonů 15 (Pro) potvrzeno dalším zdrojem!

Je tomu jen pár dní, co se fanouškovským světem Applu prohnaly informace o tom, že se iPhony 15 (Pro) dočkají zásadního vylepšení bezdrátového nabíjení. I necertifikované bezdrátové nabíječky jej totiž budou schopné nabíjet 15W, což je hodnota, kterou nyní dokáží nabídnout jen certifikované MagSafe kousky. Do jisté míry by se tedy jednalo o revoluci, která by přinesla jablíčkářům úspory – rázem by totiž ve výsledku nebylo třeba připlácet za dražší MFi řešení. A tato slova nyní potvrzují zdroje velmi spolehlivé společnosti ChargerLAB.

Zdroje výše zmíněné společnosti konkrétně tvrdí, že Apple upustí u iPhonů 15 (Pro) od podpory vlastního řešení MagSafe a nasadí u nich podporu Qi2. Není se však třeba čehokoliv obávat. Qi2 je totiž nově vyvinutým standardem, na jehož vývoji se podílel právě i Apple a který funguje de facto na stejné bázi jako nyní MagSafe. Koncorsium firem, které za tímto standardem stojí, jej popisují jako novou vynikající možnost pro nabíjení elektroniky, která optimalizuje nabíjecí výkon díky magnetickému nastavení nabíječky a zároveň celý nabíjecí proces zrychluje. Jinými slovy, Qi2 je do jisté míry kopií MagSafe, která dorazí v brzké době na daleko větší množství smartphonů.

Fotogalerie iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Ultra Apple iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Pro Ultra Apple Vstoupit do galerie

Maximální nabíjecí výkon Qi2 je 15W a právě ten bude Apple „pouštět“ do svých iPhonů 15 (Pro). Z logiky věci je nicméně třeba nabíječkou podporující standard Qi2 disponovat, což však nejspíš nebude až takový problém. Podle zdrojů ChargerLAB je totiž nabíjecí modul Qi o více než dvě třetiny levnější než nabíjecí modul pro MagSafe, měl by stát tedy kolem 4 až 5 dolarů za kus. Je tedy jasné, že pro výrobce příslušenství se o problém jednat nebude – tím spíš, když díky přijetí Qi2 budou v dohledné době atraktivní pro valnou většinu vlajkových smartphonů. Je tedy rozhodně na co se těšit.