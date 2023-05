Návrat Touch ID na iPhony je zase o krok blíž!

Přestože letos na podzim oslaví Face ID na iPhonech již své šesté narozeniny, jelikož jej Apple oficiálně odhalil spolu s iPhonem X v roce 2017, mnozí jablíčkáři si na něj stále nezvykli a volají po návratu legendárního Touch ID. Suverénně nejlepším řešením, jak toho docílit, by pak byla jeho integrace pod displej coby sekundární možnost autentizace právě k Face ID. Bohužel, až doposud byla integrace čteček otisků prstů pod OLED displeje velmi problematická a čtečky, které s tímto typem panelů fungovaly, nevykazovaly příliš vysokou spolehlivost. To se ale nyní mění.

Jihokorejskému Samsungu se podařil vyvinout zbrusu nový OLED panel, který umožňuje perfektní integraci čtečky otisků prstů. A nejen ty. Samsung se totiž chlubí třeba i tím, že jeho nový displej dokáže snímat prsty obou rukou současně a kromě otisků z nich skrze speciální čtečky a senzory změtí třeba i krevní tlak. Velmi zajímavé je pak to, že senzory nejsou ve své podstatě skryty pod displej, ale jsou začleněny do něj, díky čemuž jsou mimořádně přesné a spolehlivé, což je ve výsledku pro jejich potenciální použití u Apple produktů i klíčové. A jelikož je Samsung dlouhodobě vrchním dodavatelem displejů pro Apple produkty, nelze vyloučit, že se na něj kalifornský gigant obrátí s tím, že chce tyto panely v nadcházejících letech pro své telefony využívat. Pravděpodobně by se sice jednalo jen o pár let kvůli tomu, že je v plánu přechod iPhonů na microLED, nicméně pokud by se Applu i u jeho microLEDů podařilo přijít s podobnou technologií, rozhodně by bylo fajn jí mít díky Samsungu k dispozici o pár let dříve právě v kombinaci s OLEDy. Vše ale samozřejmě ukáže až čas – technologii totiž Samsung teprve představil. Nadějí pro návrat Touch ID na iPhony ale rozhodně je!