A pak přišla láska, Shazam! Hněv bohů a další novinky na HBO Max, které vám zpříjemní víkend

Veliká Tony McNamara, na Oscara nominovaný scénárista filmu Favoritka, přichází s žánry mísící, anti-historickou jízdou napříč Ruskem 18. století. Satirické komediální drama Veliká pojednává o vzestupu Kateřiny Veliké z outsiderky k nejdéle vládnoucí panovnici v dějinách Ruska. První řada vypráví fiktivní, zábavný a anachronický příběh o idealistické, romantické mladé dívce, která přijíždí do Ruska uzavřít dohodnutý sňatek s náladovým carem Petrem. Kateřina, doufající v láskyplný a sluncem zalitý život, se místo toho ocitne v nebezpečném, zpustlém a zaostalém světě, který se rozhodne změnit. Jediné, co pro to musí udělat, je zabít svého manžela, přemoci církev, usměrnit armádu a získat dvůr na svoji stranu. Velmi aktuální příběh o minulosti zachycuje řadu rolí, které tato milenka, učitelka, panovnice, přítelkyně a bojovnice během svého života sehrála.

Pro devítiletého Sheldona Coopera není snadné vyrůstat ve východním Texasu. Být největším géniem své generace, který vyniká v pokročilé matematice i vědě, totiž není vždycky výhodou, zvláště pak v zemi, kde mají svrchovanou pozici náboženství a fotbal. A zatímco se zranitelný, nadaný a poněkud naivní Sheldon vyrovnává se světem, jeho úplně obyčejná rodina musí najít způsob, jak se vyrovnat s ním. Jeho otec George se ze všech sil snaží uspět jako středoškolský fotbalový trenér i jako otec chlapce, kterému nerozumí. Sheldonova matka Mary zuřivě brání a opatruje svého syna ve městě, kam prostě nezapadá. Sheldonův starší bratr Georgie sice dělá na střední škole co může, ale je těžké být za frajera, když chodíte do stejné třídy se svým devítiletým bratrem. A nakonec je zde taky Sheldonova sestra, jeho dvojče Missy, jež někdy těžce nese, že se jejímu bratrovi dostává tolik pozornosti, ale zároveň je to jediný člověk, který může Sheldonovi spolehlivě říci pravdu. Během deseti let vysílání seriálu Teorie velkého třesku diváci poznali ikonického, výstředního a neobyčejného Sheldona Coopera. Tento komediální seriál nám skýtá příležitost nahlédnout do jeho dětství, kdy se vydává na svou nevinnou, ošemetnou a slibnou cestu k přerodu v muže, jímž se stane.