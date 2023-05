Dorazí nové Apple Watch Ultra 2 už letos na podzim?

Loni v září jsme se dočkali vydání poměrně radikálně odlišných hodinek Apple Watch Ultra společně s Apple Watch Série 8. Stejně jako u iPhonů bývá pro Apple pravidlem vydávat nové modely každý podzim. Je ovšem otázkou, zda bychom měli v roce 2023 očekávat Apple Watch Ultra 2.

V případě Apple Watch Series 9 by se jistě našlo několik vylepšení, které by zvýšily jejich atraktivnost, aniž by se musely dotknout řady Ultra. Ta totiž již nyní Apple Watch Series 8 překonává v řadě aspektů, ať už je to jasnější displej, delší výdrž baterie, silnější mikrofony nebo přizpůsobitelné tlačítko Akce. Proces vývoje bude trvat, než menší a elegantnější řada dosáhne výdrže baterie současné řady Ultra. Vylepšená kvalita hovorů nebo větší odolnost proti povětrnostním vlivům by stále udržely řadu Ultra technicky pokročilejší, pakliže by tato vylepšení Series 9 zdědila.

Naopak u Apple Watch Ultra, aniž by bylo zapotřebí jakékoliv technické aktualizace hardwaru, se nabízí naprosto jednoduchá novinka, a to, že by nám dal cupertinský gigant tmavou variantu, po které mnozí uživatelé volají. Jedním z charakteristických rysů řady Series totiž je množství provedení, povrchových úprav a materiálů. Titan je jistě u Apple Watch Ultra klíčový kvůli odolnosti i hmotnosti, ale Apple u svých hodinek již dříve nabízel světlé a tmavé titanové provedení. Možnost výběru tmavší varianty Apple Watch Ultra by jistě zpestřila nabídku, měla potenciál oslovit další zákazníky a navíc by vypadala skvěle. Takové provedení by také vytvořilo iluzi tenčích rámečků kolem displeje.

Ještě před několika dny se jevil jako nejpravděpodobnější scénář tmavší barevná varianta bez přepracovaných vnitřností, ale nedávná zpráva agentury Bloomberg o potenciálu vylepšeného procesoru uvnitř hodinek Apple Watch Series 9 trochu zamíchala kartami.

Mezi hodinkami Apple Watch Série 8 a Apple Watch Ultra je mnoho rozdílů, ale výpočetní výkon mezi ně nepatří. Měřitelné zvýšení rychlosti je běžné u modernizovaných iPhonů a Maců, ale hodinky Apple Watch nevyžadují stejný výpočetní výkon a prodloužení výdrže baterie má pro uživatele větší přínos. To ovšem neznamená, že potřeba rychlosti nenabude na aktuálnosti třeba již letos na podzim a zároveň není jistě na škodu, bude-li hardware jablečných hodinek připraven na budoucnost a potenciální nové funkce, jež časem přijdou. V rámci watchOS 10 Apple údajně citelně přepracuje software hodinek tak, aby byl více zaměřen na widgety a nejen zde by byl prostor pro využití většího výkonu.

V tuto chvíli budeme muset být ještě trpěliví, ostatně schopnosti současných Apple Watch jsou více než skvělé, blížící se WWDC, kde bude představen nový watchOS dozajista odkryje indicie týkajících se budoucích Apple Watch Série 9 a Apple Watch Ultra. Kromě nové barevné varianty zaznívají názory z řad uživatelů, kteří by uvítali Apple Watch Ultra meších rozměrů. Každopádně z nového čipu by těžila jak Series 9, tak i případné Apple Watch Ultra 2.