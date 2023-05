Apple Watch 9 pořádně zrychlí! Apple u nich konečně nasadí nový čip

Jestli mají někde Apple Watch v posledních letech rezervy, pak je to bezesporu jejich rychlost. Některé úkony s nimi spojené totiž trvají nepříjemně dlouho a to zejména kvůli čipu, který se od vydání Apple Watch Series 6 nezměnil, přičemž kdybychom chtěli být ještě kritičtější, řekli bychom, že se čip příliš nezměnil ani oproti čipu S5 v Apple Watch Series 5. Ten byl totiž jen o 20 % horší než čip S6 ze Series 6, který je coby přebrandovaný S7 a S8 využíván v Apple Watch doteď. To se ale letos konečně změní.

Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu tvrdí konkrétně to, že má Apple na letošní rok konečně přichystán upgrade čipu pro Apple Watch, který hodinkám zajistí právě kýžené zrychlení. Čip ponese dle očekávání název S9 a bude vycházet z mobilního čipu A15 Bionic, který Apple představil jako srdce iPhonů 13 (Pro) v roce 2021. Ačkoliv zdroje přesně neví, jak moc si novinka výkonnostně polepší, očekávají poměrně citelný rychlostní skok, který se zcela určitě projeví na celkovém uživatelském komfortu jablíčkářů. Kromě rychlosti by pak měl nový čip přinést i lepší energetickou účinnost, díky čemuž by měly s trochou štěstí nové Apple Watch Series 9 chystané na letošní rok vydržet na jedno nabití déle než předešlé modely. Zdá se tedy, že nás letos na podzim čekají na poli Apple Watch poměrně velké věci, jelikož kromě hardwaru svět očekává i převratný software v podobě watchOS 10.