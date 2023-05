Do Battlefieldu 2042 má dorazit mapa z českého města

Pokud jste hráči hry Battlefield 2042, možná budete začátkem června velmi překvapeni. To má totiž do hry dorazit mapa, která bude mít základy v jednom z českých krajských měst. Leaker BF Bulletin, který má toto tvrzení na svědomí, na Twitteru sdělil, že má jít o Zlín.

Pokud se podsíváme na popis 5. sezóny, který zveřejnilo studio DICE, tak se dozvíme, že: „Napětí se v posledních dnech zvýšilo poté, co neověřený přenos odhalil hromadění východních sil v Česku. V čele jejich úsilí stojí elitní divize Nova Group, která se snaží zajistit životně důležitou vlakovou trasu v regionu. Místní odbojáři, Moravské gardy, byli vše, co stálo v cestě novému tažení na západ. S jejich podezřelými vazbami na západní síly se mnozí obávají, že je jen otázkou času, kdy to přeroste v totální válku.“ Mapa by se dle leakera měla odehrávat v okolí železnice. Pravdu se dozvíme již brzy. Byl by to pěkný závěr, neboť se proslýchá, že 5. sezóna bude pro Battlefield 2042 tou poslední.