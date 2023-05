Nové MacBooky Air jsou za dveřmi! Jejich představení na WWDC je prakticky jisté

Letošní WWDC nebude po letech jen o softwaru, ale i o hardwaru. Apple by na ní totiž měl podle spousty uniklých informací odhalit jednak svůj první AR/VR headset, kterým se pokusí vstoupit do tohoto segmentu, ale taktéž nové MacBooky Air. Konkrétně se počítá s uvedením 15“ verze současného modelu osazeného čipem M2. Ten sice Apple představil již loni, avšak vzhledem k tomu, že po jeho boku tehdy nebyl schopen uvést jeho většího bratříčka, musíme se s jeho příchodem spokojit až letos. Pozitivní je nicméně to, že od startu prodejů nás dle všeho příliš mnoho času nedělí.

Že Apple na WWDC představí 15“ MacBook Air si s trochou nadsázky cvrlikají i vrabci na střeše. Tento plán navíc nyní víceméně potvrdil jeden z hlavních dodavatelů Applu, který měl s analytickou společností Morgan Stanley sdílet svá očekávání ohledně finančních výsledků za druhé čtvrtletí tohoto roku. A právě v nich lze vyčíst, že výrobce v tomto čtvrtletí zažívá výrazný meziroční nárůst výroby notebooků z dílny Applu, což nelze interpretovat prakticky jinak než právě výrobou 15“ modelu. Žádný další model se totiž po jeho boku neočekává a pokud by tedy přeci jen dorazil, jednalo by se spíš o minoritní záležitost. Navíc vzhledem k tomu, že nyní výrobní závody dodavatele běží na plné obrátky, je velmi pravděpodobné, že po uvedení stroje půjde do prodeje de facto bezprostředně – tedy možná už v pátek 9. června, na který připadá konec WWDC.

Přestože se o novém MacBooku hovoří dlouhodobě, faktem je, že o něm vlastně příliš mnoho detailů neznáme. Respektive, informace o stroje sice k dispozici jsou, nicméně vzhledem k tomu, že se příliš nevzdálí od svého 13“ bratříčka, působí na první pohled tak trochu nudně. Kromě většího displeje se totiž u novinky neočekává vlastně nic převratného, ba právě naopak. Design totiž nabídne stejný jako 13“ varianty, byť samozřejmě s přizpůsobením pro větší displej, a totéž platí třeba i pro webkameru, klávesnici, trackpad a tak podobně. Zkrátka a dobře, nový MacBook Air bude určen jen a pouze pro ty, kterým nynějších 13“ modelu M2 nestačí. Patříte mezi ně?