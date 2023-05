První detaily o chystaném čipu M3 Pro pro MacBooky a iPady jsou tu

Přestože jsme se představení druhé generace čipů M řady Pro dočkali teprve nedávno, již nyní víme díky informacím reportéra Marka Gurmana z Bloombergu první detaily o generaci nadcházející. O čipech M3 Pro, které Apple nasadí v příštím roce, se totiž Gurman díky jeho velmi přesným zdrojům před pár hodinami rozpovídal a odhalil o nich poměrně zajímavé detaily.

Dle informací Gurmana jsou již čipy M3 Pro testovány v MacBoocích Pro s macOS 14, avšak jejich představení je naplánováno skutečně až na příští rok. Nynější čipy M2 Pro pak mají překonat v celé řadě aspektů v čele s energetickou účinností či samozřejmě výkonem. Apple je totiž vyrobí 3nm výrobním procesem, což by jim mělo zajistit nižší energetickou spotřebu v kombinaci s vysokým výkonem. Poměrně zajímavé je pak to, že se u nich Apple rozhodne navýšit počet jader a to jak u CPU, tak i u GPU, což u M2 Pro v porování s M1 Pro neudělal. Zatímco tak nynější M2 Pro disponuje 10jádrovým CPU a 16jádrovým GPU spolu se 16 GB RAM, M3 Pro má být testován v základu se 12jádrovým CPU, 18jádrovým GPU a 32 GB RAM pamětí. Už v základu by se tedy mělo jednat o poměrně velkorysý stroj, což je solidním příslibem do budoucna.

Kdy přesně se nové MacBooky Pro v příštím roce světu ukáží a potažmo jakým stylem je Apple představí není v tuto chvíli zcela jasné. Ve hře je totiž jak představení skrze tiskovou zprávu, tak i představení na pódiu v rámci některé z Keynotes. Ostatně, čipy M1 Pro si odbyly svou premiéru na Keynote, zatímco M2 Pro jen přes tiskovou zprávu. Záležet tak bude nejspíš na tom, nakolik bude řadu M3 pro Apple vnímat jako revoluční. Pokud však bude v jeho očích stát skutečně za to, je představení na Keynote prakticky zaručeno.