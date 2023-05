Vývojář přišel na geniální způsob, jak dostat Dynamic Island z iPhonů na Macy

Když Apple loni u iPhonů 14 Pro (Max) představil světu Dynamic Island coby chytrou náhradu klasického výřezu v displeji pro Face ID, nejednoho jablíčkáře tímto prvkem velmi zaujal. Tento prvek je totiž schopen (samozřejmě poté, co jej začnou vývojáři naplno podporovat ve svých aplikacích) nabídnout skutečně mnoho nejrůznějších interakcí s uživatelem a do jisté míry tedy posunout celkový uživatelský zážitek z ovládání telefonu na další level. Vývojář Janum Trivedi si proto řekl, že by podobná věc nebyla na škodu ani u Maců a na vlastní pěst se proto pokusil svou myšlenku přetavit v realitu. A výsledek je vskutku parádní – seznamte se s Dynamic Dockem.

What if the macOS dock and its icons were more dynamic and fluid?

Made a little demo that shows message previews, live music, download progress, and more.

Pretty happy with how this turned out! pic.twitter.com/YpzrWU5klA

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) May 2, 2023