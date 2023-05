Občanky a řidičáky v mobilu jsou zase blíž! Vláda učinila důležitý krok

Přestože žijeme v moderní době plné úžasných technologií, v některých věcech jsme bohužel stále jako v pravěku. Zatímco například platit bezkontaktně mobilem jde již řadu let, k ověřování totožnosti či osvědčení o schopnosti řídit slouží i v roce 2023 plastové kartičky. Naštěstí se však již blýská na lepší časy, což v tomto týdnu posvětila i tuzemská vláda. Ta totiž přišla s novým usnesením, ve kterém pověřila digitální a informační agenturu (DIA) k zahájení prací na takzvané eDokladovce, která bude pro správu digitálních dokladů sloužit. Kdyby tak vláda neučinila, musela by digitální a informační agentura čekat na to, než nabudou účinnosti zákony, které prokazování se digitálními verzemi dokladů umožňují, což by znamenalo další odklady. Takto by se ale mělo naopak vše uspíšit.

Vláda v čele s místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem už ve svém programovém prohlášení uvedla, že digitalizaci průkazů a dokumentů považuje za jeden z klíčových projektů do následujících let. Samotný Bartoš pak v řadě rozhovorů z minulých měsíců několikrát uvedl, že by byl rád, kdyby se první vlaštovky ve formě průkazů objevily již do konce roku 2023. Kličové je ale vytvoření právě bezpečného a komplexního prostředí, které bude pro tyto účely využitelné, na čemž nyní začne intenzivně pracovat právě DIA. Velkým pozitivem celého řešení je pak to, že má být do budoucna napojitelné na již schválený celoevropský systém elektronických dokladů eWallet. Ten sice začne fungovat až za pár let, nicméně jakmile se tak stane, namísto občanek, řidičáků či kartiček pojišťovny bude stačit k cestování po území Evropské unie mobilní telefon. Je tedy rozhodně na co se těšit.