Bizarní chyba upravovala na iPhonech telefonní čísla

Chyby v operačních systémech sice nejsou ničím příjemným, čas od času se v nich však přeci jen objeví, přičemž systémy od Applu v tomto směru nejsou výjimkou. Před pár hodinami si například někteří uživatelé zejména v USA začali stěžovat na to, že jim iPhony začaly znenadání samovolně upravovat telefonní čísla, ze kterých přijímají textové zprávy. A to jim samozřejmě nepěkně zavařilo.

Podle poměrně značného množství příspěvků na sociálních sítích v čele s Redditem či Twitterem začaly iPhony v mnoha zemích světa zničehonic přidávat před telefonní číslo, ze kterého přišla textová zpráva, znak +. Ten následně na iPhonech „vyvolal“ to, že si telefony mysleli, že textová zpráva je psána z jiného státu a + na začátku čísla značí předvolbu, takže z čísla telefony převzaly první dvě či tři čísla a připojili je za +. Tím však ve výsledku vytvořily zcela nové číslo, tedy alespoň co se jejich „chápání“ čísel týče, a tak zprávy na něj přicházející nebyly schopné zařadit do správných vláken, natož na ně pak odeslat odpovědi.

Fotogalerie iOS 16 0 iOS 16 1 iOS 16 2 iOS 16 3 iOS 16 4 iOS 16 5 iOS 16 6 iOS 16 7 iOS 16 8 iOS 16 9 iOS 16 10 iOS 16 11 iOS 16 12 iOS 16 13 iOS 16 14 iOS 16 15 iOS 16 16 iOS 16 17 iOS 16 18 iOS 16 19 iOS 16 20 iOS 16 21 iOS 16 22 iOS 16 23 iOS 16 24 iOS 16 25 iOS 16 26 iOS 16 27 iOS 16 28 iOS 16 29 iOS 16 30 iOS 16 31 iOS 16 32 iOS 16 33 iOS 16 34 iOS 16 35 iOS 16 36 iOS 16 37 Vstoupit do galerie

Přestože byla chyba nepříjemné, zdá se, že se vše již podařilo vyřešit vzdáleně přes úpravu nastavení serverů Applu či operátorů. V tuto chvíli by tak mělo již být vše v pořádku a komunikace s vaším okolím tedy bezproblémová.