iPhony se s iOS 17 naučí okopírovat váš hlas. Stačit jim bude 15 minut

Před pár dny oznámil Apple vcelku nečekaně první novinky pro iOS 17. Řeč je konkrétně o sadě řady vylepšení pro Zpřístupnění, které má usnadnit používání Apple produktů i těm uživatelům, kteří jsou zdravotně znevýhodnění. Byla by však chyba si myslet, že jsou kvůli tomu chystané novinky nezajímavá, jelikož pravda je zcela opačná.

Jednou z chystaných novinek, kterou Apple skrze tiskovou zprávu oznámil a kterou možná mnozí jablíčkáři kvůli nezájmu o Zpřístupnění přehlédli, je možnost okopírování vašeho hlasu. Ano, čtete správně. iPhony se s příchodem iOS 17 naučí „vytvářet“ hlas, který bude znít přesně jako ten váš. Tuto funkci bude následně možné využít pro komunikaci s okolím zejména v případě, že o svůj pravý hlas přijdete. V takovém případě totiž iPhony nově umožní psát to, co chcete říci, přičemž vaším hlasem to okolí iPhony poté řeknou. Tuto novinku přitom půjde využít jednak pro osobní komunikaci, tak i při vyřizování telefonátů, jelikož jí i v takovém případě protistrana uslyší.

Tvorbu hlasu bude v iOS 17 zajišťovat řada pokročilých technologií a algoritmů založených na umělé inteligenci a strojovém učení. Podle slov Applu pak bude stačit pouhopouhých 15 minut k tomu, aby se iPhone naučil váš hlas a byl jej následně schopný replikovat na jakékoliv vaše odpovědi. Veškeré učení se přitom odehraje přímo ve vašem iPhonu, takže se nemusíte bát ani toho, že by bylo možné váš elektronický hlas jakkoliv jednoduše odcizit. Pokud tedy bude vše fungovat přesně tak, jak Apple slibuje, dá se o této novince bez jakéhokoliv váhání hovořit jako o průlomu v pomoci lidem, kteří o hlas přichází nebo už nyní ví, že přijdou.