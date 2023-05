Apple nečekaně oznámil první novinky z iOS 17! Čekají nás neuvěřitelné věci

Apple se před malou chvílí rozhodl pro velké překvapení. S představením některých novinek pro iOS 17 se totiž rozhodl nečekat na začátek června, ale odhalil je nyní skrze tiskovou zprávu vydanou k oslavám Světového dne přístupnosti, který připadá na tento čtvrtek. Jak už tedy asi tušíte, odhalené novinky se týkají Zpřístupnění, které je na iPhonech vytvořeno zejména pro osoby s různými formami postižení. Některé funkce jsou však využitelné de facto kýmkoliv a to bude samozřejmě platit i u novinek chystaných pro iOS 17 a dalších verze OS – tím spíš, když se jedná v některých případech o těžko uvěřitelné věci. Co si tedy pro svět Apple připravil? Mohlo by vás zajímat Applu unikly první screenshoty z iOS 17! iPhone Jiří Filip 29. 4. 2023

Asistenční přístup Tuto funkci lze velmi jednoduše popsat jako jakýsi důchodcovský režim, o kterém unikly informace již v předešlých měsících. Po její aktivaci se totiž prostředí iPhonu změní v co možná nejjednodušší, přičemž některé aplikace jako například Telefon a FaceTime jsou sloučeny pro co největší přehlednost do jedné. Jelikož budou všechny aplikace, respektive funkce na displeji zvětšeny, neměl by být problém je na dotykovém displeji telefonu najít a poté zaktivovat. Apple navíc umožní u tohoto režimu různá uživatelská přizpůsobení, díky kterým půjde „doladit“ přesně pro potřeby každého člověka – tedy například bude možné nastavit místo mřížky s aplikacemi jejich seznam, půjde nastavit vysoký kontrast mezi ikonami aplikací a pozadím za nimi a tak podobně. Například pro důchodce tedy bude tento režim jako stvořený. Fotogalerie Apple-accessibility-Assistive-Access-iPad-iPhone-14-Pro-Max-Home-Screen Apple-accessibility-Assistive-Access-Messages Apple-accessibility-Assistive-Access-Music Apple-accessibility-Assistive-Access-Photos Apple-accessibility-Assistive-Access-Camera Vstoupit do galerie

Živá řeč Další novinkou, která dorazí do Zpřístupnění na Apple produktech, bude takzvaná Živá řeč. Ta bude fungovat jednoduše tak, že zařízení bude protistraně předčítat to, co vy napíšete na jeho displej. Vše navíc nebude fungovat jen lokálně, ale toto předčítání půjde využít třeba i pro vyřízení telefonátů a tak podobně, jelikož jej iPhone bude schopný „přenést“ i k protistraně přes komunikátor. Super je, že zařízení budou schopná jak číst čerstvě psané fráze, tak i přehrávat předem uložené fráze, aby byla komunikace s protistranou co možná nejsnadnější. Jinými slovy, uživatel si bude moci „předepsat“ například něco ve stylu „Omluvte pomalejší komunikaci, vše místo mě říká mobil, kterému to musím předepsat“ a tu spustit při začátku každého hovoru.

Osobní hlas Pokud vám z předešlé funkce spadla čelist, tato vám doslova vyrazí dech. Apple má totiž v plánu do svých systémů přidat i funkci s názvem Osobní hlas, která by měla na základě toho, jak váš hlas zní, zvládnout vytvořit jeho přesnou kopii a tu následně využívat třeba právě v Živé řeči výše, hlasových zprávách a tak podobně. Tvorba kopie vašeho hlasu zabere podle Applu asi 15 minut s tím, že bude založena na přečtení určitého textu iPhonu a sadě „textových výzev“, které mu pomůžou váš hlas co nejlépe nastudovat a pomocí umělé inteligence a strojového učení vytvořit jeho kopii. Jakmile pak uživatel například vinou nemoci či zranění o hlas přijde, se svým okolím bude schopen díky této novince „mluvit“ stále svým osobním hlasem, což je naprosto neuvěřitelné. A jelikož proběhne tvorba hlasu přímo v zařízení, nehrozí zde jakékoliv bezpečnostní riziko.

Režim detekce Osobám se zrakovým postižením se Apple pokusí usnadnit jejich životy skrze vylepšení Lupy. Ta nyní bude schopná opět díky strojovému učení a umělé inteligenci rozpoznat nejen fyzické objekty, ale i to, na co uživatel ukazuje a to následně popíše. Podle Applu bude tato funkce skvělá například při orientaci v kuchyni, kdy si uživatel bude chtít ohřát jídlo v mikrovlnné troubě a díky iPhonu a ukazování na jednotlivá tlačítka na mikrovlnce před jeho kamerou od telefonu zjistí, na co právě ukazuje a díky tomu si tak vše dokáže lépe nastavit. Lupa se ale naučí i detekovat osoby, zvířata a spoustu dalších věcí, aby usnadnila v kombinaci s Voice Overem procházení fyzického prostředí. Fotogalerie #2 Apple-accessibility-Apple-Book-Store Apple-accessibility-Apple-App-Store-Today Apple-accessibility-Assistive-Access-Calls Apple-accessibility-Assistive-Access-Camera Apple-accessibility-Assistive-Access-iPad-iPhone-14-Pro-Max-Home-Screen Apple-accessibility-Assistive-Access-Messages Apple-accessibility-Assistive-Access-Music Apple-accessibility-Assistive-Access-Photos Apple-accessibility-FaceTime-Live-Speech Apple-accessibility-iPad-iPhone-14-Pro-Max-Home-Screen Apple-accessibility-Lock-Screen-Live-Speech Apple-accessibility-Made-for-iPhone-hearing-devices Apple-accessibility-Personal-Voice Apple-accessibility-phonetic-suggestions Apple-accessibility-Text-Size Apple-accessibility-Voice-Control-Onboarding Vstoupit do galerie