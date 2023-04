Applu unikly první screenshoty z iOS 17!

iOS 17 se světu představí už něco málo za měsíc. Asi proto příliš nepřekvapí, že se před pár hodinami dostaly na světlo světa první dva screenshoty, které odhalují některé jeho novinky. Řeč je konkrétně o přepracované aplikaci Wallet a Zdraví, které mají být jedněmi z hlavních taháků iOS 17. Na snímky se můžete podívat v galerii níže, kde jsou na druhém a třetím místě. Zbylé snímky v galerii jsou pak koncept

Uniklé screenshoty zveřejnil jako první na svém twitterovém účtu leaker vystupující pod přezdívkou analyst941, který se v poslední době ohledně informací o chystaných systémech vskutku činí. V minulosti pak přišel například s celou řadou detailů ohledně Dynamic Islandu u iPhonů 14 Pro a dalšími věcmi s nimi spojenými, takže lze jeho příspěvky považovat za věrohodné.

Jak můžete na screenshotech výše sami vidět, v případě Wallet chce Apple evidentně její využití zjednodušit vytvořením sekcí, do kterých rozčlení jednotlivé karty uložené v peněžence jednak pro snadný, rychlý přístup, ale taktéž pro rychlejší a přehlednější správu. Každá sekce by totiž měla obsahovat „výpisy“ věcí, které se s danými kartami děly a tak podobně. Velmi jednoduše dohledatelné by měly být například transakce v určitých obchodech a tak podobně Je nicméně možné, že se sekce ještě trochu zamíchají, popřípadě rozšíří. Co se pak týče aplikace Zdraví, u něj se dle všeho plánuje celkové zjednodušení, kdy si na úvodní stránku aplikace uživatelé jednoduše připnou jejich oblíbené věci, které chtějí sledovat, aby k nim měli co nejlepší přístup. Víc toho však bohužel ze snímku vyčíst nelze. V obou případech se nicméně dá rozhodně hovořit o zjednodušení.