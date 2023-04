Applu unikly další detaily o iOS 17! Co nového přinese?

Od oficiálního představení operačního systému iOS 17 nás sice dělí ještě více než měsíc, to však neznamená, že o něm nevíme zhola nic. Poslední týdny jsou totiž doslova prošpikované nejrůznějšími úniky informací, které tento operační systém s předstihem odhalují. A jelikož se na čínské sociální síti Weibo před malou chvíli objevila nálož dalších informací, které navíc zveřejnily velmi věrohodné zdroje, jenž v minulosti vynesly například plány Applu na žlutý iPhone 14, odhalil se nám dnes iOS 17 zase o chlup víc. Na co se tedy můžeme těšit?

Nové možnosti Lock Screenu

Zdroje tvrdí konkrétně to, že se Apple zaměřil další vylepšení pro Lock Screen nebo chcete-li zamčenou obrazovku. K dispozici mají být konkrétně rozsáhlé možnosti pro změnu velikosti písma na ní, potažmo některých dalších prvků, aby si uživatel mohl lépe zamykací obrazovku přizpůsobit k obrazu svému. Poměrně zajímavé je pak to, že tyto uživatelské „setupy“ půjde nově sdílet s ostatními uživateli klasicky přes tlačítka pro sdílení. Apple tedy umožní de facto totéž, co lze například u ciferníků pro Apple Watch.

Změny pro Apple Music

Další novinka, která se pro iOS 17 chystá, je přepracování Apple Music ve smyslu zjednodušení jeho rozhraní. To by se mělo právě díky zjednodušení stát výrazně intuitivnější a tedy snáze ovladatelné pro jakéhokoliv uživatele. Apple Music bude navíc ještě lépe propojeno s Lock Screenem, na kterém by se měly v rámci funkce Live Activities představené v iOS 16 objevovat texty písní coby karaoke.

Knihovna aplikací

Zatímco loni Apple na Knihovnu aplikací prakticky nesáhl, za což si od jablíčkářů vysloužil tvrdou kritiku, letos tomu má být jinak. V iOS 17 má totiž konečně přibýt možnost přejmenování jednotlivých složek, což by mělo celý prvek zpřehlednit a učinit tedy opět uživatelsky přívětivějším.

Změny v Ovládacím centru

Ačkoliv zdroje z Weiba bohužel příliš nespecifikovaly, v čem všem se Ovládací centrum dočká změn, prozradily alespoň to, že se svítilnou bude možné pracovat stejně jako například s nastavením jasu displeje či hlasitosti. Namísto tří předvolených intenzit svitu tedy bude k dispozici klasický posuvník, kterým si půjde nastavit intenzitu svitu v mnohem více úrovních než je tomu nyní.