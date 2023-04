Unikly další informace o iOS 17, watchOS 10 a macOS 14! Zčásti potěší, ale i zklamou

Úniky odhalující detaily o iOS 17 začínají nabírat čím dál tím víc na obrátkách. Po jejich nedávné smršti jsme se totiž před malou chvílí dočkali dalšího a to navíc ve spojení s první informací o macOS 14. O vše se navíc postaral zřejmě nejlepší zdroj současnosti ve formě Marka Gurmana z Bloombergu. Co tedy díky němu víme nového?

Na konto iOS 17 se Gurman nechal slyšet, že se bude jednat typově o podobný update, jakým byl iOS 15. Apple se v něm tedy zaměří primárně na aktualizaci základních systémových funkcí než na jakékoliv revoluční změny typu představení widgetů v iOS 14 nebo přepracování lock screenu z iOS 16. Co se pak týče dalších konkrétních novinek, v Applu se podle Gurmana počítá konkrétně s vylepšením aplikací Wallet a Find My a to v tom duchu, že se z nich stanou aplikace daleko využitelnější a komplexnější. Co přesně si pod tím představit je sice v tuto chvíli otázkou, nicméně u Wallet by nepřekvapila nativní podpora přidávání věrnostních karet a tak podobně, což nyní jednoduše úplně nejde (nepodporuje-li daná karta Wallet), u Najít zase nové možnosti upozornění a tak podobně. Poměrně zajímavé je pak to, že aplikace mimo App Store půjdou dle Gurmana pravděpodobně instalovat jen v Evropě, přičemž tuto možnost nebude Apple prezentovat jako novinku, ale nasadí ji naopak v tichosti jen kvůli tomu, aby vyhověl Evropské Unii.

Ohledně watchOS 10 Mark Gurman znovu zopakoval, že se bude podle jeho zdrojů jednat o nejzásadnější aktualizaci od představení watchOS jako takového. O možnosti vytváření složek s aplikacemi sice Gurman prý neslyšel, zato však od svých zdrojů ví, že má Apple pro watchOS připraveno mnoho nových možností, jak ovládat a „komunikovat“ se systémem. Je tedy poměrně pravděpodobné, že se například poměrně často omílané mřížky, do které se naskládají ikony po vzoru iPhonů, dočkáme.

Jako poslední vzpomenul Gurman nový operační systém pro Macy, tedy macOS 14. Zde však bohužel neprozradil prakticky nic, jelikož má od svých zdrojů jen ty informace, že se bude jednat o velmi drobný update, od kterého nemá smysl očekávat žádnou přelomovou, ba ani významnější novinku. Namísto velkých novinek má Apple řešit primárně optimalizaci, aby nemusel později u systému řešit větší chyby a jablíčkáři byli s jeho spolehlivostí tedy zcela spokojeni.