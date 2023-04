Apple chystá zbrusu novou aplikaci pro iPhony! Dorazit má už v iOS 17

Nabídka nativních aplikací z dílny Applu se již brzy rozroste o další. A co víc, o žádnou tuctovou aplikaci se jednat nebude. Tvrdí to alespoň zdroje portálu Wall Street Journal pocházející údajně přímo z řad kalifornského giganta.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že chce Apple na iPhony s příchodem iOS 17 vydat jakýsi digitální zápisník, do kterého si budou moci uživatelé jednoduše zapisovat své každodenní aktivity, myšlenky, poznámky a tak podobně ve snaze zlepšit duševní zdraví uživatelů. To je totiž v posledních letech kvůli narůstajícímu vlivu a celkově využívání technologii podle vědců výrazně zhoršilo a je proto potřeba, aby se všemi dostupnými prostředky zapracovalo na jeho zlepšení. Aplikace, které umožňují lidem zaznamenávat jejich každodenní život mnoha způsoby jsou pro tyto účely přitom velmi vhodné a i velmi oblíbené. Skvělým příkladem je třeba aplikace Day One, která se těší v App Store milionům stažení a spoustě kladných hodnocení, jelikož si z ní uživatelé udělali digitální deníček, který jim pomáhá s rovnáním myšlenek.