Čech dostal v Německu pokutu za to, že měl v autě zapnutý Waze

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o novém německém zákoně, který může leckteré řidiče dostat do problémů. Řeč je konkrétně o zákazu navigačních aplikací upozorňujících na policii a radary, za jejichž používání hrozí u našich sousedů pokuta až 100 Euro. Poměrně zajímavé je zde pak to, že pokutu nemusí dostat jen řidič, ale taktéž spolujezdec, který bude řidiče na radary potenciálně upozorňovat. Ač byl tehdy tento článek mnohými z vás kritizován a označován za lživý, minimálně jeden český řidič již v Německu pokutu za zapnutý Waze dostal.

Na příběh upozornil jako první portál cestyavylety.cz s tím, že pokutu dostal přímo jeden ze členů redakce. Ten měl o uplynulém víkendu vyrazit konkrétně na mnichovské letiště vyzvednout svou přítelkyni s tím, že cestu mu usnadňoval právě Waze a to primárně kvůli snaze objet nejrůznější kolony či jiné nástrahy na silnicích a dojet tak na letiště včas. Nedaleko letiště však byl redaktor zastaven německou policií, přičemž po pár dotazech na navigaci, která běžela v autě řidiče v mobilním telefonu umístěném na držáku mu byla uložena pokuta ve výši 70 Euro. Důvod? Spuštěný Waze, ve kterém byly zapnuté upozornění na radary, což je v zemi zakázané. Nešťastníkovi tedy nezbylo nic jiného než pokutu uhradit a navigaci přenastavit tak, aby jej již při další policejní kontrole nepřipravila o další peníze. Pokud se tedy do Německa chytáte i vy, dávejte na své navigace dobrý pozor a pokud umožňují upozorňovat na radary a policejní hlídky, tuto možnost rozhodně deaktivujte. Vaše peněženka vám za to poděkuje.