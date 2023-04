Používáte Google Maps či Waze? Při cestování po Evropě za to můžete skončit ve vězení

Při cestování v autě se mnozí z nás neobejdou bez navigačních aplikací Google Maps či Waze. Věděli jste však, že vás mohou dostat do pořádných problémů, které mohou vyústit v krajním případě dokonce až ve vězení? Příčinou je přitom jedna z jejich nejoblíbenějších funkcí – konkrétně možnost upozornit na policejní hlídku či radar.

V zákonech celé řady států například v čele s Německem naleznete zákaz technologií upozorňující právě na policii či radary. Pokud tedy člověk tento zákaz poruší, hrozí mu ze strany policistů trest, což se také děje. Na jeden takový případ upozornil nedávno německý autoklub ADAC s tím, že německá policie udělila za využívání aplikace upozorňující na radary (tedy možná právě Waze) pokutu ve výši 100 Euro a to dokonce nikoliv řidiči, ale rovnou spolujezdci, jelikož i na něj se zákaz vztahuje. Doposud sice měli mnozí za to, že jsou zákazy nastaveny prakticky jen na hardawrové antiradary, ale praxe z Německa ukázala, že je lze „naroubovat“ i na mobilní aplikace disponující podobnými funkcemi, tedy třeba právě na Waze či Google Maps. Poměrně zajímavé je pak to, že v Německu můžete kromě pokuty dokonce o telefon přijít, jelikož má policie právo hardware v krajním případě zabavit či jej zlikvidovat.

Zdá se vám celá záležitost značně přitažená za vlasy? Pak se raději posaďte. Vzhledem k tomu, že v Evropě není jednotný zákon, který by pohled na problematiku sjednocoval, má logicky každý země vlastní verzi zákona s tím, že v některých případech jsou tresty skoro až neuvěřitelné. Například v Lucembursku vám hrozí za použití antiradaru pokuta až do výše 5000 Euro či rok za mřížemi. V České republice je naopak vše nastaveno poměrně mírně – hrozí zde totiž pokuta maximálně 10 000 Kč s tím, že podobně je tomu na Slovensku, kde můžete zaplatit maximálně 300 Euro se zákazem řízení na 2 roky. Ještě jednou je nicméně třeba zopakovat, že do značné míry záleží na posouzení ze strany policie a dostat tak za Waze pokutu či dokonce „voucher“ na pobyt za mřížemi je vcelku nepravděpodobné.