Nová generace Apple Pro Display XDR dostane srdce z iPhonu, zajistí mu nové funkce

Apple Pro Display XDR s velikosti 32″, 6K rozlišením, jasem až 1 600 nitů a obřím kontrastním poměrem 1 000 000:1 patří mezi špičku toho, co lze dnes pro profesionální práci na trhu sehnat. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg by měla být jeho příští generace vybavena vestavěným čipem iPhonu, který bude podobně jako u Studio Display zprostředkovávat nové funkce.

Pro Display XDR se na trhu objevil společně s přepracovaným Macem Pro v prosinci 2019 a stal se prvním externím displejem společnosti od roku 2011. Když v březnu 2022 vystoupil na světlo světa Studio Display, byl to první externí monitor Apple, který disponoval čipem Apple Silicon. Cupertinský gigant se rozhodl pro A13 Bionic, který původně v roce 2019 poháněl iPhone 11 a iPhone 11 Pro.

Čip zde zaopatřuje funkce jako Center Stage na vestavěné 12Mpx ultraširokoúhlé kameře, ale nejen to. Současný Pro Display XDR kameru nemá, což by vzhledem k nejnovějším informacím o využití čipu mluvilo pro to, že bychom se jí u druhé generace mohli dočkat.

Díky přítomnosti A13 je možné spustit na Studio Display odlehčenou verzi systému iOS, takže se zdá být téměř jisté, že jakýkoli budoucí Pro Display XDR s Apple Silicon bude schopen téhož. Spuštění verze iOS umožňuje Applu aktualizovat a vylepšovat funkce displeje ve stejném rámci jako u mnoha jiných zařízení společnosti. V průběhu času například u Studio Display došlo k vylepšení kvality zpracování obrazu kamery.

V poslední době zaznívají informace, že technologická společnost ze Silicon Valley pracuje na několika monitorech nové generace, ale kromě technologií jako mini-LED a ProMotion, se o jejich parametrech ani stupni vývoje mnoho neví. Gurman se domnívá, že nový Pro Display XDR předstihne příchod dlouho očekávaného Mac Pro s Apple Silicon, přičemž nové generace jablečného monitoru bychom se mohli dočkat ještě letos.