Jedna z nejznámějších frází spojených s Applem brzy zanikne

Siri možná čeká v brzké době změna. Každý z nás je již několik let, pokud tedy jablečného hlasového asistenta používá, zvyklý na hlášku „Hey Siri“. Podle Marka Gurmana z Bloombergu ale Apple momentálně pracuje na tom, aby postačilo pouze zvolání „Siri“.

O chystaný změnách hovoří Mark Gurman v nedávném vydání newsletteru „Power On“. V něm konkrétněji uvádí, že Apple pracuje na způsobu, jak by Siri dokázala porozumět příkazům a reagovat na ně, aniž by bylo nutné používat jako spouštěcí frázi klasické „Hey ‌Siri“. Ačkoli se to může na první pohled zdát jako malá změna, Mark Gurman upozorňuje, že i pouhé vypuštění slova „Hey“ je velkou technickou výzvou, které bude vyžadovat značné množství proškolení umělé inteligence. Složitost spočívá v tom, že Siri je schopna porozumět jednotné frázi „Siri“ v mnoha různých přízvucích a dialektech. Když se dnes pro vyvolání hlasového asistenta používá „Hey Siri“, vzhledem ke dvou slovům je zvýšena pravděpodobnost, že systém správně onen signál zachytí. Pokud se to Applu podaří, Siri by se více přiblížila hlasovému asistentovi od Amazonu, kterého lze spustit jednoduše vyřčením příkazu „Alexa“. Podle Marka Gurmana rovněž Apple více pracuje na hlubší integraci Siri s aplikacemi třetích stran. Očekává se, že tyto změny v ‌Siri‌ budou zavedeny někdy v roce 2023 nebo 2024, což znamená, že by mohly přijít již letos v létě s oznámením iOS 17 na WWDC. Ale nechme se překvapit. Používáte Siri pravidelně?