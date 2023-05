Apple prakticky potvrdil, že v iOS 17 půjdou stahovat aplikace i mimo App Store

Jedna z nejzásadnějších změn operačního systému iOS v jeho historii klepe dle všeho na dveře. Kvůli tlakům ze strany Evropské unie má totiž Apple u iOS 17 povolit vůbec poprvé v historii uživatelsky jednoduchou instalaci aplikací do iPhonů i ze zdrojů mimo App Store. Aplikace tedy bude možné stahovat jak z alternativních obchodů, tak pravděpodobně i volně z internetu, byť zřejmě s rizikem jejich závadnosti, jelikož ty Apple schopen ověřovat nebude. Tato novinka sice bude oficiálně oznámena až spolu s iOS 17, nicméně nyní ji Apple prakticky potvrdil s předstihem.

Pro Apple je App Store velmi důležitý zdroj příjmu a riziko odlivu vývojářů z něj kvůli možnosti distribuovat aplikace mimo něj je tak pro něj zcela určitě značně rizikovou záležitostí. Kalifornský gigant se proto rozhodl zahájit nenápadnou kampaň, která má vývojáře přimět k setrvání v App Store, jelikož díky němu vydělávají čím dál tím více. Nedávno si proto zaplatil a poté i zveřejnil analýzu, ze které vyplývá, že za poslední dva roky se tržby malým vývojářům v App Store zvýšily o 71 %. Jako malí vývojáři jsou přitom v Applu chápáni ti, kteří vydělávají méně než 1 dolarů ročně. Tato hranice jim totiž zajištuje „jen“ 15% poplatek z prodejů přes App Store, zatímco větší vývojáři odvádí Applu poplatek ve výši 30 %. Je tedy evidentní, že se chce Apple malé vývojáře přimět k tomu, aby v App Store zůstali či pokud v něm ještě nejsou, vstoupili do něj, jelikož růst tržeb, které v posledních letech tento obchod zaznamenává je vskutku raketový.

Fotogalerie iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 Nastavení – App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 App Store – Hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 App Store – výsledky vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 App Store – Vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 Nastavení – App Store Vstoupit do galerie

Otázkou je nicméně to, zda podobné vábení na někoho skutečně zabere. Pokud totiž Apple skutečně umožní instalaci aplikací i mimo App Store, což je vysoce pravděpodobné, nebude to pro vývojáře ve výsledku znamenat jen možnost dostat na iPhony placené aplikace bez nutnosti odvedení provize Applu, ale taktéž de facto nulovou cenzuru. Nynější pravidla Applu pro aplikace v jeho obchodě jsou totiž poměrně striktní a spousty věcí zakazují. Distribuce aplikací mimo App Store by ale tuto věc ve výsledku vymýtila, respektive eliminovala. Jen na peníze tedy vývojáři slyšet určitě nebudou.