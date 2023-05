Jak dostat z iPhonu vodu je otázka, kterou si klade každý jablíčkář, jehož iPhone se nedopatřením dostal do styku s vodou. Současné iPhony jsou sice čím dál tím odolnější, to ale neznamená, že jsou úplně vodotěsné, a že by jim voda nemohla absolutně nijak ublížit. Pokud se do vašeho iPhonu dostala voda, je potřeba co nejdříve jednat. Dnes si ukážeme, jak dostat z iPhonu vodu.

Míra poškození iPhonu vodou může být různá a vždy záleží na tom, jaká nehoda váš jablečný smartphone právě potkala. Jiné poškození hrozí, když vám iPhone spadne například do bazénu, a jiné následky čekají po nepatrném zasažení iPhonu vodou. My se dnes budeme zabývat postupem, s jehož pomocí úspěšně vytlačíte vodu z reproduktorů vašeho iPhonu.

Jak dostat z iPhonu vodu

Pokud se do vašeho iPhonu dostane nedopatřením voda, může v jeho útrobách napáchat značnou škodu. Zatímco v závažnějších případech je nevyhnutelný zásah servisního technika, v jiných případech stačí, když z reproduktorů iPhonu vytlačíte vodu, a to následujícím způsobem.

Spusťte na iPhonu App Store a stáhnete z něj aplikaci Sonic .

. Spusťte aplikaci a vyčkejte, až naběhne.

a vyčkejte, až naběhne. Posouváním prstu po obrazovce směrem nahoru nebo dolů se pokuste dosáhnout frekvence 165 Hz , která je ideální pro vytlačení vody z reproduktorů iPhonu.

, která je ideální pro vytlačení vody z reproduktorů iPhonu. Klepněte na kapku ve středu displeje, případně na tlačítko Play.

Tímto způsobem byste měli po určité době úspěšně dostat z iPhonu – respektive z jeho reproduktorů – přebytečnou vodu. Vyzkoušet samozřejmě můžete i jiné frekvence.