iOS 16.6 se blíží! Apple zrychlil před představením iOS 17 jeho testování

Pokud jste si mysleli, že je iOS 16.5 poslední verzí „šestnáctkového“ operačního systému iOS, jste na omylu. V analytických nástrojích webových stránek se totiž začaly relativně nedávno objevovat přístupy ze zařízení s operačním systémem iOS 16.6 a jelikož jeho interní testování podle zákulisních informací portálu MacRumors nabralo pořádný spád, nemělo by trvat dlouho a Apple jej vypustí v rámci vývojářských a veřejných bet.

Co přesně se v iOS 16.6 objeví sice není v tuto chvíli vůbec jasné, nicméně vzhledem k tomu, že všechny slíbené novinky do iOS 16 již dorazily v předešlých verzích, je pravděpodobné, že 16.6 bude jen snahou Applu o opravení posledních chyb a problémů, které iOS 16 sužovaly. Ostatně, velmi pravděpodobně se bude jednat o poslední verzi iOS pro některé iPhony, jelikož se nepočítá s tím, že všechny modely kompatibilní s iOS 16 budou kompatibilní i s iOS 17. Je proto potřeba, aby byla poslední verze systému co možná nejspolehlivější a nejlepší.

Pokud vás pak zajímá termín vydání iOS 16.6, vzhledem k tomu, že ještě nezačalo ani jeho vývojářské testování (byť je možné, že odstartuje ještě v průběhu tohoto týdne), očekáváme vydání pro veřejnost nejdříve za 5 týdnů, tedy na konci června. Poté už se Apple zaměří jen na chystaný iOS 17, který bude celé léto ladit, aby jej mohl následně v září vydat ve verzi pro veřejnost spolu s novými iPhony 15 (Pro). Je tedy rozhodně na co se těšit.