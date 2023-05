Facebook Messenger na Apple Watch končí

Používáte-li na Apple Watch aplikaci Facebook Messenger, máme pro vás špatnou zprávu. Meta totiž před pár hodinami oficiálně oznámila, že hodlá tuto aplikaci ke 31. květnu ukončit a tím ji tedy i celou vyřadit z provozu. Vyloženě o tragédii se však nejedná.

Aplikace Facebook Messenger na Apple Watch byla totiž určena primárně majitelům Cellular verzí Apple Watch, kteří díky ní mohli jednoduše aktivovat Messenger a využívat jej bez závislosti na smartphonu. To sice teď už nepůjde, nicméně při spojení Apple Watch s iPhonem budou i nadále na hodinky přicházet notifikace z Messengeru, stejně jako bude možné na zprávy jednoduše odpovídat po otevření dané notifikace. Ukončení aplikace Facebook Messenger na Apple Watch tak ve své podstatě znamená „jen“ omezení fungování tohoto komunikátoru, nikoliv jeho úplné vyřazení, což je rozhodně pozitivní. Meta navíc zcela určitě ví, co dělá – kdyby totiž měla watchOS aplikace početně zajímavou uživatelskou základnu, jen stěží si lze představit, že by se Zuckerbergova společnost k podobnému kroku odhodlala.

Obecně se dá říci, že ačkoliv spolu Apple s Metou příliš dobré vztahy nemají, co se týče aplikací, Meta jablečnou platformu rozhodně nepřehlíží, ba právě naopak. Není tomu ostatně tak dávno, co na ní přinesla macOS verzi Messengeru, kterou i následně optimalizovala pro čipy M1. I mobilní verze Messengeru však dostává poměrně často různé upgrady, aby fungovala co možná nejlépe. Konec dedikované aplikace na Apple Watch tak skutečně nelze číst jako trucpodnik ze strany Zuckerberga, jak se celou záležitost mnozí snaží na sociálních sítích popisovat.