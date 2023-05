iOS 17 přinese další zásadní přepracování zamykací obrazovky

Loňské přepracování zamykací obrazovky nebo chcete-li Lock Screenu bylo podle všeho jen jakousi první fází plánu Applu s tímto prvkem. Pro letošek má být totiž v rámci iOS 17 připravena řada dalších upgradů Lock Screenu, který učiní tento prvek zase o něco využitelnějším. Kromě nových možností widgetů počítá podle leakera @analyst941 třeba i s úpravou fungování některých aplikací, které nyní Živé aktivity na zamykací obrazovce podporují. Mezi nimi budou třeba i Apple Maps.

Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že současné využití Živých aktivit u Apple Maps v iOS 16 není podle Applu, ale i jeho uživatelů ideální. Jakmile totiž nyní zapnete navigaci v Apple Maps a telefon uzamknete, na jeho zamykací obrazovce lze vidět jen pokyny z navigace, což znemožňuje například jednoduchou rychlou kontrolu času a data, rychlé spuštění svítilny či fotoaparátu a tak podobně. Apple má proto u Apple Maps v plánu Živé aktivity přepracovat tak, aby byly de facto integrovány do standardní zamykací obrazovky a i při spuštění navigace byla domovská zamykací obrazovka stále využitelná takřka tak dobře, jako když navigace neběží. Přístupné budou tedy třeba i notifikace a tak podobně, což celkové ovládání telefonu usnadní. Na to, jak má nově Lock Screen se spuštěnými Apple Maps v iOS 17 vypadat se můžete podívat v galerii níže.