Counter-Strike proti propagandě: Rusům odhaluje skutečné hrůzy války na Ukrajině

Legendární Counter-Strike asi není třeba představovat. I ten, kdo videohrám zrovna neholduje, s nejvyšší pravděpodobností ví, oč se jedná. Hra je nesmírně populární po celém světě. A Rusko není výjimkou. Odhaduje se, že Counter-Strike pravidelně (alespoň zatím) hraje přibližně čtyři miliony Rusů.

Od chvíle, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zakázalo Rusko občanům přístup k mnoha službám, jako je například Instagram, Twitter a Facebook. Counter-Strike je ale stále povolen. Zrodil se tedy velmi zajímavý nápad, a sice vytvořit v Counter-Strike místo, kde by miliony mladých ruských mužů hrajících tuto střílečku byli nuceni čelit hrůzám války na Ukrajině. „CSko“ má několik desítek oficiálních map, ale každý si může vytvořit vlastní mapy pomocí nástrojů, které jsou k dispozici všem zcela zdarma. Podle odhadů existuje až sto tisíc map vytvořených komunitou. Kromě skutečných herních oblastí návrháři často přidávají do svých map zajímavé prvky: skryté zprávy, graffiti nebo dokonce tajné místnosti.

Začátkem tohoto roku Helsingin Sanomat pověřil dva známé designéry map, aby vytvořili do Counter-Strike mapu napodobující slovanské město. V mapě byla ukryta tajná místnost. A cíl této akce? Vložit do hry skutečné válečné zprávy, a ne ruskou propagandu. Bezprostředně po útoku na Ukrajinu přijali ruští zákonodárci několik zákonů zaměřených na potlačení svobody slova. Tyto zákony nejčastěji zakazují v Rusku šíření „nepravdivých zpráv“ o ruských ozbrojených silách a ruských operacích na Ukrajině. Porušení těchto zákonů může vést k trestu odnětí svobody až na 15 let. Více se můžete dozvědět zde.