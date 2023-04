Zahrajte si legendární Counter-Strike 1.6 v prohlížeči!

Jen stěží bychom zřejmě mezi hráči videoher narozenými v devadesátkách, potažmo na přelomu 20. a 21. století hledali někoho, kdo nezná Counter-Strike. Bez jakékoliv nadsázky se totiž jedná o jednu z nejlegendárnějších stříleček všech dob, která se zejména ve verzi 1.6 hrála snad naprosto všude. Výjimkou nebyly třeba ani školní počítačové učebny, kde jsem se hrou přišel poprvé do styku před nějakými 15 lety i já. Ani ve snu by mě však tehdy nenapadlo, že si ji o „pár“ let později zahraji na jakémkoliv počítači v prohlížeči. A přeci se tak stalo.

Pokud si chcete na Counter-Strike 1.6 zavzpomínat, ale nechce se vám instalovat či cokoliv podobného, nyní máte skvělou možnost, jak tak učinit. Hra je totiž konečně hratelná i ve webovém prohlížeči a to takřka v takovém komfortu, na jaký jsme byli zvyklí z klasické verze. K dispozici je navíc celá řada nejrůznějších serverů se spoustou map, které jsou alespoň podle mého prvotního zkoumání a hraní hráči velmi slušně poseté. Čas od času sice mírně zahapruje odezva, avšak pro chvilkové zabavení se a zavzpomínání je webová verze naprosto dostačující. Tak co, půjdete s námi na áčko, nebo na béčko? :)

Counter-Strike 1.6 v prohlížeči spustíte zde