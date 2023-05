iPhony se začínají vyrábět v další zemi

Zatímco před pár lety se iPhony vyráběly prakticky jen v Číně, v současnosti tomu tak již není. Pandemie COVID-19 totiž Apple vyškolila v tom, že spoléhat se na jednu zemi ve výrobě klíčového produktu není rozhodně dobrý nápad a ten se tak od té doby snaží svůj dodavatelský řetězec rozštěpit do co nejvíce zemí a zajistit si tak v případě problémů v jedné zemi dostatečné dodávky ze zbytku dodavatelského řetězce. Poměrně zajímavé je však to, že zatímco o některých zemích se v souvislosti s výrobou iPhonů hovoří poměrně nahlas, jiné jsou de facto utajeny. Druhá možnost je i případ Brazílie.

Přestože se o Brazílii coby o potenciálním výrobci iPhonů v předešlých měsících a letech prakticky vůbec nemluvilo, jeden z brazilských jablíčkářů si nedávno všiml toho, že jeho čerstvě zakoupený iPhone 14 byl smontován právě v jeho domovině. O montáž iPhonů v Brazílii se stará společnost Foxconn, jejíž fabriky dle všeho sídlí v blízkosti Sao Paola. Ta stejná společnosti přitom provozuje fabriky na výrobu iPhonů i v Číně či Indii, takže pro ní nebylo spuštění brazilské fabriky prakticky 100% jakkoliv problematické. Je nicméně zvláštní, že se o startu výroby iPhonů 14 v Brazílii v předešlých měsících vůbec nemluvilo, přestože se jedná ze strany Applu o velmi důležitý krok. Brazilská kupní síla totiž není rozhodně malá a díky tomu, že bude Apple schopný vyrábět iPhony v zemi, vyhne se dovozním poplatkům a tím pádem bude moci prodávat iPhony tamním jablíčkářům levněji, což je pro něj velmi důležité. Právě brazilské ceny byly totiž kvůli dovozním poplatkům u Apple produktů jedny z nejvyšších na světě.