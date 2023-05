Apple si může oddychnout, za údajnou krádež technologií pro Apple Watch zatím pykat nebude

Apple je opět u soudu. Tentokrát jej před soud hnala společnost Masimo, a to kvůli pulznímu oxymetru, tedy nástroji zajišťujícímu jablečným hodinkám funkci měření saturace kyslíkem. Soud byl ale odročen, neboť porota nedokázala dospět k jednohlasnému rozhodnutí. Zatímco šest porotců se chtělo přiklonit na stranu Applu, jeden chtěl dát za pravdu společnosti Masimo, což vedlo ke slepé uličce.

A o co že ve sporu jde? Apple v roce 2013 najal lékaře Michaela O’Reillyho a poté v roce 2014 hlavního technického ředitele společnosti Cercacor (odštěpená společnost Masima) Marcela Lamega. Společnost Masimo nabyla dojmu, že oba bývalí zaměstnanci pověděli Applu informace spadající do duševního vlastnictví, což Apple samozřejmě popírá. Jablečný gigant u soudu tvrdí, že informace údajně spadající do duševního vlastnictví, jehož ochrany se Masimo domáhá, jsou myšlenky již dlouho známé a používané mnoha společnostmi. Apple dále říká, že je Masimo žaluje, protože viděli, jakého úspěchu Apple Watch dosáhly a chtěli přijít s vlastními hodinkami (se kterými nakonec přišli v roce 2022). „Děkujeme porotě za pečlivé posouzení. Hluboce respektujeme duševní vlastnictví a inovace a nepřebíráme ani nepoužíváme důvěrné informace od jiných společností,“ uvedl v prohlášení Apple. Společnost Masimo slibuje, že i dále bude za své duševní vlastnictví u soudu bojovat. Není to samozřejmě poprvé, co jsou tyto dvě společnosti ve při. Apple byl již dříve Masimem žalován, ovšem americký úřad pro patenty a ochranné známky oba vznesené patenty Masimu zneplatnil.

