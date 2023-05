Do watchOS 10 dorazí widgety známé z iPhonů a iPadů

Pokud vám přišel operační systém watchOS v posledních letech kvůli minimu změn nudný, letos si přijdete na své. Apple jej totiž chce podle celé řady věrohodných zdrojů poměrně zásadně přepracovat, přičemž nyní díky novým zjištěním reportéra Marka Gurmana z Bloombergu máme dalších pár dílků do celé této skládačky. Co tedy víme o watchOS 10 nového?

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že hlavní novinkou a zároveň ústředním prvkem v novém watchOS 10 bude implementace widgetů, které známe například z iOS a iPadOS. Tyto widgety mají jednak změnit celkový designový ráz systému, ale hlavně zjednodušit jeho ovládání. K dispozici mají být přitom jak klasické widgety schopné zobrazovat jen jeden prvek, tak i sady widgetů, do kterých bude možné zařadit více widgetů a mezi těmi následně listovat. „Cílem Applu je umožnit uživatelům procházet řadou různých widgetů pro sledování aktivity, počasí, kalendáře a tak podobně namísto toho, aby spouštěli jejich aplikace. Ty tedy budou sloužit „jen“ ke konzumaci detailnějších dat, potažmo k nastavování aplikací. Zdá se tedy, že je skutečně na co se těšit.