Applu unikly další novinky pro iPadOS 17, přinesou (r)evoluci v produktivitě

tli je Apple v současnosti za něco v souvislosti s iPadOS 17 tvrdě kritizován, pak je to bezesporu Stage Manager či špatná využitelnost v kombinaci s externími displeji. Jak se však zdá, letošek by měl tuto věc konečně změnit. Podle zdrojů leakera @analyst941 má totiž Apple „v rukávu“ pro iPadOS 17 přichystanou řadu novinek, které by jeho vnímání mezi uživateli měly změnit.

Leakerovy zdroje tvrdí konkrétně to, že jsou v plánu zásadní změny ve Stage Manageru, který by měl tuto funkci učinit celkově mnohem využitelnější. Počítat se al má například i s možností využít pro iPad webkameru z připojeného extrního monitoru, nastavit zdroje zvukového výstupu či dokonce umožnit po propojení iPadu s monitorem uspání displeje iPadu při zachování funkčnosti externího monitoru. Jinými slovy, Apple chystá pro iPady de facto fungování při zavřeném víku, jak tomu je u MacBooků. Obecně si pak lze uniklé informace vyložit svým způsobem tak, že se Apple chce v iPadOS 17 do značné míry zaměřit na přiblížení iPadOS operačnímu systému macOS, díky čemuž by do budoucna mohli jablíčkáři skutečně částečně z Maců na iPady migrovat.