5 novinek, které má přinést iOS 17

S příchodem operačního systému iOS 17 by se majitelé iPhonů s Dynamic Island měli dočkat také nových funkcí. V Dynamic Islandu by se nově mohla usídlit například ikonka Siri po aktivaci zmíněné hlasové asistentky a dalšího užitečného obsahu a vylepšení.

Aktivní widgety

V operačním systému iOS 17 by mohlo dojít také k vylepšení, co se týče interaktivity a možností widgetů na zamčené obrazovce iPhonu. Widgety by se tak mohly dočkat například aktivních tlačítek, posuvníků a dalších prvků, které by umožňovaly lepší interakci.