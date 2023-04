iOS 17 novinky odhaleny obřím únikem! Je na co se těšit

Ještě před pár týdny se sice zdálo, že bude chystaný iOS 17 extrémně nudný, nicméně nyní se začíná rýsovat více než zajímavě. Po nedávném úniku informací, který odhalil plány na velké přepracování ovládacího centra iPhonu, totiž dnes v noci vyplulo na povrch mnoho dalších detailů. A protožese o jejich zveřejnění postaral stejný leaker, který v loňském roce prozradil detaily Dynamic Islandu, lze únik brát jakožto věrohodný. Na co se tedy můžeme těšit?

Novinek má být podle leakera poměrně dost, avšak jak již zaznělo dříve, budou se vztahovat primárně ke stávajícím funkcím, které budou vylepšovat. Počítá se například s výrazným vylepšením Dynamic Island, který dostane spoustu nových funkcí a naučí se toho tedy zobrazovat daleko víc, aby byl využitelnější. Počítat se má dle všeho i s integrací většího množství ovládacích prvků do něj, aby měli uživatelé jednoduchý přístup k většímu množství prvků v iPhonu. Apple na něj navíc má údajně chtít napojit třeba i Spotlight, takže by mohl teoreticky sloužit coby vstup do něj.

Kromě informací o Dynamic Islandu či potvrzení přepracovaného Control Centeru prozradil zdroj, že Apple počítá s nasazením výrazně přepracovaného Zpřístupnění, které by mělo být uživatelsky mnohem víc nastavitelné, aby tak sedělo skutečně každému. Dorazit by měl například takzvaný „důchodcovský režim“, který by z iPhonu odstranil dock a naopak umožnil ikony aplikací zvětšit výrazně nad nynější maximum, aby byl telefon jednoduše využitelný a pochopitelný i pro starší uživatele.

Protože si jablíčkáři v předešlých letech poměrně oblíbili Soustředění, Apple pro něj přichystal řadu dalších režimů spolu s možnostmi nastavení, díky čemuž tak půjde jednotlivé režimy přizpůsobit ještě víc na míru vašim aktivitám. Majitele iPhonů 14 Pro a později i 15 Pro zase potěší nové možnosti pro Always-on, který by se měl naučit nové formáty zobrazování, byť její zcela jasné, co si pod tím představit. Výraznou proměnou má projít nativní aplikace Fotoaparát, která by měla být uživatelsky přívětivější a zároveň by měla nabízet větší množství možností, aby si mohli uživatelé své focení více přizpůsobit. Určitým přepracováním pak má projít i Zdraví a ARKit jako takový, aby byl využitelnější v kombinaci s AR/VR headsetem Applu.

Přestože výše uvedené informace pochází od leakera, vzhledem k jeho minulosti je lze považovat za takřka 100% ověřené. Úplnou jistotu nicméně samozřejmě budeme mít až po oficiálním představení iOS 17, které proběhne na začátku června v rámci WWDC.