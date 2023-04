Applu unikly informace o další novince z iOS 17!

Ještě nedávno se sice zdálo, že toho nový operační systém iOS 17 donese pramálo nového, nyní však naprostá většina zdrojů otočila s tím, že do něj Apple poměrně velké novinky přeci jen chystá, aby na něj přiměl uživatele přejít. A právě informace o další novince nyní unikly na světlo světa díky anonymnímu zdroji portálu MacRumors. Ten dodal portálu přesné informace již několikrát v minulosti a tak jeho slova lze brát i tentokrát brát vážně.

Zdroj výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu pro iOS 17 velké změny v Ovládacím centru nebo chcete-li v Control Center, kterými chce rychlé ovládání některých prvků na iPhonu zásadně zjednodušit. O co přesně se bude jednat sice zdroj neprozradil, nicméně už od loňska se objevují čas od času úniky točící se kolem snahy sjednotit Control Center na iPhonu s tím na Macích – a to jak designově, tak i funkčně. Je tedy možné, že se dočkáme například nových typů posuvníků a tak podobně, aby byl designový jazyk Applu na všech platformách jednotný.

Co se týče dalších informací okolo nového systému, zdroj MacRumors tvrdí, že přepracovaný Control Center bude do jisté míry jediným zásadním vylepšením využitelným takřka všemi uživateli. Systém jako takový má být totiž skutečně vyvíjen s důrazem na rychlost, spolehlivost a stabilitu, kvůli čemuž byl Apple ochoten ustoupit od nasazení většího množství novinek. Namísto toho má v plánu vylepšit některé stávající funkce o nové možnosti. Nezbývá tedy než doufat, že se v nadcházejících dnech či týdnech dozvíme další podrobnosti a v ideálním případě si prohlédneme i nějaké ty uniklé screenshoty.