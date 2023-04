Že by smilování? Apple má nakonec přeci jen iOS 17 testovat i na iPhonech X a 8

Včera večer obletěly svět zprávy o tom, že Apple zařízne s příchodem iOS 17 i jednu ze svých ikon posledních let ve formě iPhonu X. Právě tímto modelem totiž vstoupil do světa bezrámečkových smartphonů s „novodobým“ designem, díky čemuž se ostatně tato modelová řada těší i nyní poměrně velké oblibě mezi uživateli. Včerejší zprávy údajně věrohodných zdrojů však hlásaly, že se s podporou iPhonu X a potažmo řady 8, která dorazila po jeho boku, konec. To ale nyní jiný zdroj částečně vyvrací.

Portálu MacRumors se ozval další zdroj s velmi dobrou minulostí přesných úniků s tím, že podle jeho člověka pracujícího v Applu je přeci jen naděje, že na iPhony X a 8 iOS 17 dorazí. Systém na nich má totiž být v současnosti intenzivně testován a pokud se ukáže, že na nich běží bez problémů, Apple se zřejmě nakonec rozhodne jej přeci jen pro tyto modely uvolnit. Ostatně, do jisté míry by se jednalo i o jeho dobrou vizitku, jelikož právě dlouholetou softwarovou podporou je v technologickém světě vyhlášený.

Zda se iPhone X nového iOS 17 dočká či nikoliv se ve výsledku oficiálně dozvíme až na červnové WWDC, která přinese právě odhalení tohoto systému. Faktem však je, že Apple stojí zcela určitě před solidním dilematem. Na jednu stranu se totiž dá předpokládat, že by rád udržel „při softwarovém životě“ co nejvíce iPhonů a tím si tak udržel pověst skvělého „softwarového podporovatele“, na druhou stranu je však nutné dodat, že iPhony X a 8 (Plus) jsou zároveň posledními softwarově podporovanými iPhony s neopravitelnou chybou jádra procesoru, kterou lze zneužít pro jailbreak. Pokud je tedy Apple při životě udrží, ve výsledku tím umožní jailbreaking na těchto iPhonech využívat i se svým nejnovějším OS, což mu určitě po chuti nebude.