Příchod Apple Watch s revolučním displejem zpozdí

Revoluce se dokládá. Tak přesně takto lze ve zkratce shrnout nové zjištění velmi přesného analytika Rosse Younga ohledně budoucnosti displejů na Apple produktech. Řeč je konkrétně o odložení nasazení microLED displeje, který měl na Apple Watch Ultra dorazit již v příštím roce, ale nakonec se tak nestane.

Na vývoji microLED displejů pracuje Apple již dlouhé roky s tím, že by jimi rád do budoucna nahradil panely ve všech svých produktech. Tento typ displeje by se měl vyznačovat jednak vynikajícími zobrazovacími schopnostmi, ale taktéž velmi nízkou energetickou spotřebou, celkovou tenkostí a dokonce i specifickým stylem zobrazení, kdy by zobrazovaný obsah neměl být „vnořen“ do displeje, jak je tomu nyní, ale měl by být „nakreslen“ na jeho povrchu. Přechod na microLED měl pak Apple započít v příštím roce u Apple Watch Ultra 2, u kterých jím měl nahradit OLED. Nyní však zdroje tvrdí, že z plánů sešlo.

Namísto příštího roku má nyní Apple kalkulovat s nasazením microLED displeje až v roce 2025, potažmo později. Důvodem je potřeba více času k vývoji a následnému otestování panelu, zda zcela odpovídá potřebám Applu. Jedná se navíc o jeden z klíčových komponentů, takže je jasné, že důraz na jeho dotažení k dokonalosti zde musí být značný. Bohužel, pozdržení nasazení microLED u Apple Watch Ultra ve výsledku znamená i to, že se jeho nasazení pozdrží i u dalších produktů. Kalifornský gigant má mít totiž v plánu jej „otestovat“ i veřejně s uživateli, takže neriskne jeho nasazení hned na vícero produktů.