iPady Pro zřejmě dostanou v příštím roce více USB-C portů! Ve hře jsou i paměťové karty

Heslo Applu „váš příští počítač nebude počítač“, kterým se již pár let snaží přesvědčit své uživatele, že namísto Maců mohou s klidem využívat iPady, nabere od příštího roku možná zcela nový rozměr. Zdá se totiž, že v dílnách Applu vzniká nová generace iPadů Pro, která by mohla Macy konečně skutečně plnohodnotně zastoupit a to nejen výkonem, ale třeba i portovou výbavou.

Příští rok toho mají iPady Pro nabídnout požehnaně iPad Ultra koncept 4 iPad Ultra koncept 3 iPad Ultra koncept 2 iPad Ultra koncept 1 Vstoupit do galerie

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple vyvíjí speciální iPadOS 17, u kterého klade důraz na maximální využití 14,1“ a větších displejů. Právě takto velké iPady Pro s OLED displeji má totiž na příští rok podle dostupných informací chystat s tím, že se jimi pokusí své uživatele znovu přesvědčit právě k přechodu z Maců. Jeho argumenty by přitom měly být podstatně silnější než tomu bylo v minulosti, kdy se snažil zaujmout například podporou trackpadu a myší. Počítá se totiž například s podporou dvou 6K displejů, které by se mohly podle leakera připojovat přes samostatné porty. Jinými slovy, iPady Pro se v příštím roce možná dočkají nasazení více než jednoho USB-C portu, přičemž ve hře je dokonce i podpora paměťových karet a tak podobně. Zařízení by se díky tomu stala výrazně všestrannější a tedy i lépe srovnatelná s MacBooky Pro. To vše navíc skvěle doplní čip M3, který nabídne vynikající výkon, či výše zmíněný OLED displej pro perfektní zobrazování obsahu. Pokud se tedy spekulace ohledně vylepšení iPadů pro příští rok vyplní, čekají nás v této produktové kategorii skutečně velké věci.