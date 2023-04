Apple chystá speciální verzi iPadOS 17!

Letošní generace nových operačních systémů Applu se zdají být díky přibývajícím únikům čím dál tím zajímavější. Po sérii informací o iOS 17 či watchOS 10 se totiž začínají objevovat i novinky chystané pro iPadOS 17 a jak se zdá, i ten bude mít nakonec co nabídnout. A co víc – nebude se ani zdaleka jednat jen o novinky sdílené s iOS.

Zdroje velmi přesného leakera @analyst941 před malou chvílí prozradily, že Apple intenzivně pracuje na speciálních verzích iPadOS 17, které by měly dle všeho ještě více cílit na profesionální využití. Tyto verze mají být konkrétně vyvíjeny pro iPady s většími úhlopříčkami (konkrétně 14,1“ a většími), přičemž se u nich počítá například s podporou dvou 6K displejů s frekvencí 60Hz a tak podobně bez jakéhokoliv bočního „ořezu“, jak je tomu nyní. Počítat se má navíc i s celou řadou funkcí, které by měly usnadnit práci profesionálním uživatelům, kteří by se pro iPady rozhodli namísto pořízení Maců. O co přesně se jedná sice zdroje neprozradily, mohlo by se však jednat například o další vylepšení multitaskingu a tak podobně.

Bohužel, vzhledem k tomu, že je speciální iPadOS 17 vyvíjen pro zařízení, která Apple nemá v současnosti v nabídce a do příštího roku by je ani nabízet neměl, zdá se pravděpodobné, že tato verze nebude na blížící se WWDC ani představena. Dá se ale očekávat, že nějaké ty zmínky v systému přeci jen Apple zanechá a by si tak budeme moci o chystaných novinkách pro OS udělat mnohem lepší obrázek než z dosavadních útržkovitých úniků.