Kolik virů útočí na macOS v porovnání s Windows a Linuxem?

V letošním roce jsme zaznamenali několik zpráv o malwaru, který ovlivňuje počítače Mac stejně tak jako počítače s jinými operačními systémy. Nyní společnost Elastic Security Labs vydala svou jarní zprávu o globálních hrozbách pro rok 2023, která je rozhodně zajímavá. Nabízí celkový pohled na stav malwaru včetně toho, jak často ovlivňuje Mac, PC s Windows či Linuxem, nejběžnější malware celkově, nejběžnější malware na Macu a další.

Z nejnovějšího výzkumu společnosti Elastic plyne, že trojské koně jsou nejběžnějším typem malwaru, který tvoří více než 75 % z celkového počtu. Dalšími dvěma kategoriemi byly kryptomery a ransomware. Pokud jde o šířeni nalezeného malwaru, zhruba 54 % všech instancí bylo nalezeno na koncových bodech Linuxu, v 39 % na Windows a pouze 6 % detekcí malwaru bylo nalezeno na počítačích Mac. Zatímco Malwarebytes počátkem tohoto roku sdílel zprávu ukazující adware jako nejrozšířenější typ malwaru na Macu, Elastic říká, že je to naopak kryptomer. Celkem 40 % krypromerů nalezených na Macích byl typ XMRig. Elastic vyjádřila ve zprávě obavy, že by kryptomery mohly být na Macích stále oblíbenější. „Je třeba poznamenat, že šíření kryptomerů skrze macOS by mohlo být stále populárnější. Vývojáři často využívají macOS a JavaScript pro pracovní úkoly. Vzhledem k tomu, že Node Package Manager (NPM) je běžný správce balíčků pro JavaScript, mohou být kryptomery distribuovány ve škodlivých balíčcích do koncových bodů macOS,“ stojí ve zprávě.